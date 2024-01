Algérie: Tizi-Ouzou - Une fête du pain traditionnel le 12 janvier à Ait Aissa Mimoune

TIZI-OUZOU — Une fête du pain traditionnel, la première du genre, visant à faire connaitre ce patrimoine culinaire, quasiment indispensable sur la table des Algériens, sera organisée le 12 janvier courant dans la commune d'Ait Aissa Mimoune, à 10 km au Nord de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, mercredi, des organisateurs.

L'idée de dédier une fête à ce produit du terroir en vue de le valoriser, mais surtout pour protéger ce patrimoine national, est née en 2018 au sein de l'association culturelle "Imnar n Tdukli" (les guides de l'amitié) d'Ait Aissa Mimoune, créée la même année, a indiqué à l'APS, la vice-présidente de l'association Dihya Mouhoub.

"En 2018, à la création de l'association, nous avons pensé à organiser une fête pour célébrer le pain traditionnel afin de mettre en valeur ce patrimoine, en montrant les différents pains produits dans la région et protéger les recettes transmises de mère en fille à travers les générations", a-t-elle précisé.

Alors que les préparatifs étaient en cours, l'idée n'a pas pu être concrétisée depuis, à cause de la pandémie de la covid-19, a précisé Mme Mouhoub.

Si le pain est commun à toutes les cultures et que sa confection remonterait, selon les historiens, à l'ère préhistorique, il n'en demeure pas moins que chaque région ou pays a ses propres recettes spécifiques, et c'est le cas de l'Algérie aussi, a-t-on observé de même source.

Dans la commune à vocation agricole d'Ait Aissa Mimoune, on prépare toujours "Thamthount", un pain à pâte levée à base de semoule de blé dur, "Aghroume akouran", une galette sans levain confectionnée en mélangeant de la semoule de blés dur, de l'eau, de l'huile d'olive et du sel et qu'on prépare aussi avec d'autres semoules (orge, gland, millet), la galette aux herbes, les beignets et autres, selon la vice-présidente.

La fête sera organisée à l'occasion de l'avènement du Nouvel An amazigh Yennayer (12 janvier), et comprendra une exposition de pains traditionnels et d'autres produits agricoles et artisanaux, a indiqué Mme Mouhoub, qui a précisé que le programme de la fête est en cours de finalisation.

La fête, initiée en partenariat avec l'Assemblée populaire communale d'Ait Aissa Mimoune, se tiendra à Tahanouts, au niveau de l'école primaire "Hachmi et fils".