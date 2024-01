Afrique: « Prince Claus Seed Awards » - La course pour le prix 2024 est lancée

La fondation Prince Claus a ouvert jusqu'au 16 janvier l'appel à candidature au « Prince Claus Seed Awards ». Cette initiative est ouverte aux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Europe de l'Est.

Depuis plus d'une décennie, le Prince Claus Fund récompense chaque année, à travers les « Prince Claus Seed Awards », 100 artistes émergents et praticiens de la culture qui sont dans les cinq premières années de leur carrière. Selon la fondation néerlandaise, cette distinction concerne les artistes émergents et praticiens culturels dont le travail, innovant et inspirant, s'intéresse aux défis sociaux ou politiques majeurs dans leur contexte local. Les candidats intéressés de postuler doivent avoir reçu peu ou pas de reconnaissance ou soutien pour leurs pratiques artistiques et culturelles.

De même, les Prince Claus Seed Awards contribuent à encourager les personnes ayant des pratiques artistiques expérimentales représentant les groupes minoritaires et les communautés marginalisées au sein de la société ; créant des espaces sûrs pour les jeunes artistes, créateurs et participants ; défiant de manière créative et confiante les normes de genre ; générant la participation et donnant aux communautés locales les moyens de s'exprimer librement ; permettant l'échange, la coopération et le partage des connaissances liés à la crise environnementale mondiale actuelle. Et pour postuler, les artistes sont invités à soumettre un formulaire de candidature en ligne, des échantillons de leur travail, une lettre de référence ou encore un pitch répondant à la question : Qu'est-ce qui vous motive en tant qu'artiste ?

De 2019 à 2022, trois artistes congolaises ont remporté les Prince Claus Seed Awards. Il s'agit de Bill Kouélany, écrivaine, plasticienne et fondatrice des Ateliers Sahm (2019) ; Sardoine Mia, artiste plasticienne (2021) et enfin Mariusca Moukengue, slameuse et activiste pour les droits des enfants et des femmes (2022). Le Congo serait fier de remporter une fois de plus cette distinction dans d'autres disciplines.

Notons que le prix Prince Claus est une distinction internationale qui rend hommage à des personnes individuelles et des organisations visionnaires pour l'excellence et le caractère de leur travail dans le domaine de la culture et du développement, afin d'accroître la conscience culturelle et de stimuler les échanges entre culture et développement. Pour rappel, la date limite de soumission des candidatures pour l'édition 2024 est fixée au 16 janvier à 23H59 (heure d'Amsterdam).