Congo-Brazzaville: Message de vœux de Nouvel An - Dave Mafoula propose le renouvellement de l'équipe gouvernementale

Réagissant au message de voeux du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le président du parti « Les Souverainistes », Uphrem Dave Mafoula, a suggéré la réorganisation de l'équipe gouvernementale actuelle pour, a-t-il dit, « redonner espoir à la jeunesse ».

« ...Les jeunes congolais ont besoin d'une véritable inversion de l'ordre des priorités pour considérer leur chômage et leur exclusion comme la première urgence à résoudre. Je suis convaincu que seules les actions résolues en faveur de l'emploi des jeunes peuvent venir à bout des maux très graves qui frappent notre jeunesse », a rappelé le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2021.

Pour y parvenir, Dave Mafoula propose « une profonde réorganisation des initiatives et du personnel de l'exécutif actuel ». « S'il cherche réellement à résoudre la crise de confiance des jeunes qui s'est installée, le président de la République devrait commencer à présenter aux Congolais une nouvelle équipe gouvernementale. Puisque notre pays a la chance d'avoir une jeunesse talentueuse, énergique et entreprenante, il faudrait une équipe gouvernementale capable d'encourager et d'accompagner les initiatives individuelles et l'esprit d'entreprise de nos compatriotes pour accélérer la création des petites et moyennes entreprises, véritable moteur de la croissance économique et de la création d'emplois », pense-t-il, précisant qu'un coup de jeune à cette nouvelle équipe gouvernementale sera un signal fort d'une ambition de renouvellement et de rajeunissement des pouvoirs.

« Nous faisons des propositions pour redresser le pays, mais c'est au président de la République que revient la décision. À lui de savoir comment il veut finir son quinquennat », a conclu Dave Mafoula.