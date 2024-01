Sénégal: Sadio Mané offre une pelouse synthétique au stade municipal de Bambaly, son village natal

Bambaly 3 jan (APS)- Le footballeur sénégalais évoluant dans le championnat d'Arabie saoudite Sadio Mané a offert, mercredi, une pelouse synthétique au stade municipal de Bambaly, son village natal, a constaté l'APS.

La cérémonie de réception de la pelouse synthétique du stade municipal s'est déroulée en présence du sous-préfet de Djiredji, du maire de Bambaly, du président de la fédération sénégalaise de football et des notables religieux et coutumiers de la région de Sédhiou.

« Il ne s'agit pas seulement d'un cadeau de ma part à mon village bien aimé, mais surtout, c'est le symbole de notre unité, de notre force et de notre passion pour le football », a déclaré Sadio Mané devant une foule très enthousiaste.

Le champion d'Afrique avec les Lions a tenu à rappeler que ce terrain a pour vocation de « développer le talent des jeunes de Bambaly en vue de leur permettre de réaliser leur rêve de devenir footballeur professionnel ».

Le sous-préfet de Djiredji, Moussa Sy a salué la contribution de Sadio Mané au développement socio-économique de son terroir. Outre le terrain de football, il a notamment cité l'hôpital et le lycée de Bambaly, des infrastructures à l'oeuvre de l'international sénégalais et qui selon lui, participent à « l'amélioration des conditions de vie et à l'épanouissement des populations locales ».

L'autorité administrative a toutefois invité les jeunes à s'inspirer du donateur, « de par son parcours et son engagement pour son pays ».

Le président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a pour sa part magnifié « l'esprit patriotique et l'engagement » dont fait preuve Sadio Mané envers sa communauté et son pays.

Il a rassuré les bénéficiaires quant à l'engagement de l'instance dirigeante du football pour la promotion des jeunes talents de la région.