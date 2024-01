Algérie: La 3ème édition du 'Souknatec Expo' en janvier à Alger

ALGER — La 3ème édition du Salon de la promotion immobilière, de la construction moderne et du décor "Souknatec Expo" se tiendra du 10 au 13 janvier, à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA), a indiqué mercredi un communiqué des organisateurs.

Cet évènement, qui verra la participation d'une soixantaine d'opérateurs algériens et étrangers, les plus en vue dans les créneaux d'activité concernés, représente une "opportunité pour l'échange entre les professionnels (B To B) et aussi envers les clients directs (B to C)", ont-ils précisé.

Il sera question aussi d'échange d'expérience et une valorisation certaine des innovations techniques et technologiques des produits et services algériens, dont "la qualité ne cesse d'enregistrer une amélioration sans cesse croissante", souligne-t-on.

Producteurs de matériaux de construction, de matériel électrique, d'objets de décoration, des bureaux d'architecture, des promoteurs immobiliers et autres spécialités y afférentes font partie de cet évènement international, ajoute la même source.

Le salon "Souknatec Expo" est aussi une occasion pour "réaffirmer le saut qualitatif enregistré dans les matériaux de construction, dont l'Algérie est passée du statut d'importateur à celui d'exportateur en l'espace de quelques années. Et au vu de la cadence actuelle de croissance, ce créneau promet encore d'être plus porteur pour l'économie algérienne", souligne la même source.

%

Des entreprises étrangères, essentiellement de Chine et de Turquie, seront aussi présentes au Salon, avec leurs filiales en activité en Algérie depuis quelques années.

Des banques assurant des crédits à l'acquisition de biens immobilières à travers la finance classique et la finance islamique présenteront aussi au salon leurs produits aux visiteurs.

D'autre part, un cycle de conférences-débat autour de différentes thématiques est programmé en marge du salon.

Des sujets tels que les financements de l'acquisition de biens immobiliers, les énergies renouvelables et la construction intelligente, le rôle des startups dans la dynamisation du secteur de l'immobilier, les dispositions juridiques dans les transactions immobilières, et d'autres thèmes seront ainsi abordés par des experts et des professionnels.

La 2ème édition de ce salon, organisé par "Sunflower Communication", avait enregistré la participation d'une cinquantaine d'exposants et l'affluence de plus de 15 000 visiteurs.

Pour cette 3ème édition, les organisateurs tablent sur 20.000 visiteurs.