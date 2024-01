Burkina Faso: Les partis politiques présentent leurs voeux pour 2024

À Ouagadougou, on assiste depuis le premier de l'an à un florilège de communiqués émanant des différents partis politiques. Depuis octobre 2023, les partis politiques burkinabés sont interdits d'activités par la junte au pouvoir. Aussi, les voeux de nouvel an sont une occasion bénie pour s'accorder un espace - même restreint - d'expression.

Pour cette nouvelle année 2024, les partis burkinabè sont univoques : la lutte contre le terrorisme doit être le point de ralliement de chacun. CDP, UPC, MPP rendent d'ailleurs tous hommages à l'action du gouvernement de transition et surtout aux forces de sécurité et aux VDP qui se battent et parfois meurent face aux terroristes.

Là où les principaux partis politiques du pays sont également unanimes, c'est sur l'union, la solidarité et la fin de certains discours qualifiés de « haineux » par l'Union pour le progrès de Zephirin Diabré.

L'UPC appelle le gouvernement à mettre un terme au climat de tension, de suspicion et de violence dans le pays. De même, le MPP de Roch Marc Christian Kaboré exhorte les autorités à faire en sorte que 2024 soit une année de cohésion sociale.

Et le président du CDP Eddie Komboïgo souhaite une détente sociale et demande la reprise des activités politiques dans le pays. Notamment pour être sollicités sur les grandes réformes judiciaire, économique et politique entreprises par le pouvoir.

Seul le parti le Faso Autrement ne s'est pas exprimé. Il faut dire que depuis le 24 décembre, on est sans nouvelle de son président Ablassé Ouédraogo, arrêté à son domicile par des inconnus.