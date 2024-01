Afrique: CAN 2023 / Farès Chaïbi - « Cette année on arrive avec beaucoup de renouveau »

Quelques jours après le début du stage de préparation de la sélection algérienne pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), Farès Chaïbi, a évoqué le contexte de ce stage dans la capitale togolaise. Au micro d'Africa Top Sports, le milieu offensif à l'Eintracht Francfort rassure à dix jours du début de la compétition.

« On sait que cette année on arrive avec beaucoup de renouveau. On a un groupe de qualité. On est tous un peu sûr de nos qualités. On essaye de le transcrire au mieux sur le terrain » a confié le Fennecs en marge de la séance d'entrainement de ce mercredi dans la capitale togolaise.

C'est justement à Lomé que les Fennecs vont disputer leurs deux matchs de préparation. Le premier sera face à la sélection nationale locale togolaise vendredi 5 janvier 2024 (20H GMT). Une rencontre capitale selon Farès Chaïbi.

« Nous sommes ici pour nous acclimater, puisque ça va ressembler à la Côte d'Ivoire et surtout travailler physiquement et s'adapter. Le match face au Togo sera un beau match test pour voir ce qu'on peut faire aussi dans ces conditions climatiques. On travaille pour essayer de mieux performer durant ce match » a ajouté le joueur de 21 ans.