Madagascar: Volley-ball - CCC Zone 7 - Madagascar hôte du tournoi du 22 février au 2 mars

La Coupe des Clubs Champions de la Zone 7 se déroulera au Palais des Sports de Mahamasina et Gymnase couvert d'Ankorondrano.

L'instance nationale a dévoilé toutes ses activités pour la saison 2024. La CCC Zone 7 revient à Madagascar cette année. La compétition réunissant les équipes championnes et vice-championnes des îles de l'Océan Indien à savoir Maurice, La Réunion, Les Seychelles, Les Comores, Mayotte et Madagascar se tiendra à Antananarivo du 22 février au 2 mars 2024 au Palais des Sports de Mahamasina et Gymnase d'Ankorondrano.

Lors des précédentes éditions organisées à domicile, la Grande île a pu aligner plus d'équipes que d'autres pays. Si l'on se fie au règlement de la compétition, les deux équipes de la Gendarmerie Nationale Volley-ball sont les tenantes du titre chez les hommes et dames en plus de l'Akany Sambatra Itaosy Volley-ball chez les hommes et Stef'Auto du côté des dames. Ce tournoi est qualificatif pour la Coupe d'Afrique des clubs.

Ce sera la dixième participation pour les Gendarmes après avoir remporté le titre quatre fois, notamment en 2015, 2016, 2018, et 2019. Quant à leurs soeurs, l'équipe de la GNVB dames, ce sera leur deuxième participation après 2023. La Stef'Auto, demi-finaliste en 2023 est une habituée de la compétition. D'autres compétitions régionales sont au programme à l'image du tournoi de volley de plage du 23 au 29 janvier 2024 aux Comores.

Cette compétition de beach-volley est qualificative pour les Jeux olympiques de Paris. Il y a aussi le tournoi de beach-volley de la Zone 7 de la catégorie U21 du 23 au 29 janvier également. Ces compétitions débuteront la saison dans la Zone 7 Afrique. Pour le calendrier national, le championnat de Madagascar première division se tiendra à Antananarivo du 12 au 19 octobre pour le sommet national 2e division, l'organisation sera confiée à la ligue d'Itasy ou Alaotra Mangoro du 2 au 9 novembre.