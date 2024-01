Madagascar: Pasteur Josoa Rakotonirainy - Un témoin de l'histoire du pays s'en est allé

Un homme d'église, doublé d'un ancien journaliste, rejoint le royaume des cieux après un demi-siècle de sacerdoce pastoral.

Carrière pastorale

Le pasteur Josoa Rakotonirainy s'est éteint le 30 décembre 2023 à Le Port, La Réunion. Il avait fréquenté tour à tour l'École Pastorale FPM d'Ambatomanga, le Collège Théologique d'Ivato et la Faculté de Théologie de Paris. Sa carrière pastorale l'a emmené à Mahajanga ; à l'Église FJKM d'Avaratr'Andohalo où il était en même temps le président du « Sinodam-paritany » ; en France où il avait créé l'association des « Zanak'Avaratr'Andohalo (ZAA). Il avait aussi enseigné la philosophie à l'École Protestante d'Ambohijatovo Avaratra.

« Vavolombelona »

En plus de sa fonction ecclésiale chrétienne, l'homme avait également suivi une formation de journaliste à l'Institut Africain du Développement, à Lausanne en Suisse. Ce qui l'a amené à devenir le directeur du journal « Vavolombelona ». Un poste prémonitoire pour celui qui allait être le...témoin privilégié d'une partie de l'histoire du pays, à commencer par le règlement de l'affrontement entre jeunes en 1976 à Mahajanga où il devait intercéder auprès de l'Église FJKM et de l'ECAR afin d'héberger et de protéger les membres de la communauté musulmane contre la persécution. De même, l'homme prend la défense des jeunes victimes de violences dans le Nord en 1984. Un an après, il avait suivi de près la tuerie du Kung Fu et assisté au procès des adeptes de la discipline à Ambatolampy.

Hery Velona

Sur le plan politique, le pasteur Josoa Rakotonirainy était le principal artisan de la Concertation nationale 1 et 2 ; du Forum des « Hery Velona » qui s'est tenu du 22 au 31 mars 1990 et du 5 au 9 décembre de la même année. Président du Conseil des « Hery Velona » ou Forces Vives, il avait participé au règlement de la crise politique de 1991 qui devait aboutir à la Convention du 31 octobre et à la mise en place d'un gouvernement de transition.

La Réunion

De 1993 à 2000, il était le secrétaire général du FFKM avant de partir pour La Réunion où il avait fondé le « Fiangonana Protestanta Malagasy aty An-dafy » (FPMA) et apporter grandement son aide à la communauté malgache locale. Cette dernière se sent aujourd'hui orpheline avec la disparition du pasteur Josoa Rakotonirainy, qui fut le premier pasteur de la FPMA Réunion où il avait officié pendant une décennie.

Il était membre du Groupe de Dialogue Interreligieux dans l'île soeur. La dépouille mortelle de ce pasteur épris de « Fihavanana » est attendue demain à Ivato pour être emmenée au Collège Théologique d'Ivato où un culte d'action de grâce sera rendu dimanche à la chapelle Filadelfia avant l'inhumation au caveau familial à Ambohitrarahaba. Midi Madagasikara présente ses condoléances à la famille du défunt qui est notamment le beau-père du confrère et non moins vice-président du Sénat Nicolas Rabemananjara.