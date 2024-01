Sénégal: Finalisation des grands travaux prioritaires de l'Etat - Macky Sall presse le gouvernement

Le Président de la République, Macky Sall, a souligné la nécessité de finaliser les grands travaux prioritaires de l'Etat, pour optimiser l'aménagement durable du territoire. C'était hier, mercredi 3 janvier 2024, lors de la réunion du Conseil des ministres. Il a aussi rappelé au Premier ministre, l'urgence de publier, courant janvier 2024, le rapport-bilan intégral des réalisations sous ses 12 ans de magistère c'est-à-dire des actions sectorielles de l'Etat sur la période allant d'avril 2012 au 31 décembre 2023.

Présidant la réunion du Conseil des ministres hier, mercredi 3 janvier 2024, le Chef de l'Etat Macky Sall a insisté sur la nécessité de finaliser les grands travaux prioritaires de l'Etat, pour optimiser l'aménagement durable du territoire ; continuer à relever le défi des souverainetés alimentaire, sécuritaire, budgétaire et pharmaceutique ; renforcer l'axe capital humain par l'inclusion, l'équité, l'amélioration des performances des systèmes sanitaire, éducatif, d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que la prise en charge notable de la jeunesse en termes d'éducation, de formation, d'emploi et d'insertion socio-économique et préparer, au mieux, l'entrée du Sénégal dans l'exploitation effective de ses ressources pétrolières et gazières en soutenant le secteur privé national avec le développement du contenu local.

Revenant sur la consolidation des acquis de la vision d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035, le président de la République a rappelé au Premier ministre, l'urgence de publier, courant janvier 2024, le rapport-bilan intégral des actions sectorielles de l'Etat sur la période d'avril 2012 au 31 décembre 2023. Selon lui, ce document de référence doit faire l'objet d'une communication adéquate auprès du public, des médias nationaux et internationaux, ainsi que dans les réseaux sociaux.

%

POUR UN DEROULEMENT OPTIMAL DU PROCESSUS ELECTORAL

Se prononçant sur la bonne organisation de l'élection présidentielle du 25 février 2024 et l'impératif d'assurer la continuité des services publics durant la période électorale, il a demandé au Gouvernement, notamment au ministre de l'Intérieur, ministre chargé des élections, de prendre les dispositions nécessaires en relation avec la CENA et toutes les parties prenantes, en vue d'un déroulement optimal du processus électoral sur l'étendue du territoire national et à l'étranger.