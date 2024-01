Afrique: Déclaration du service de communication gouvernemental concernant l'accord avec le Somaliland.

<strong>Addis Abeba, le — : - Le récent accord avec le Somaliland est une démonstration de la conviction du gouvernement de réaliser les aspirations de l'Éthiopie par la coopération avec ses voisins, par le principe de réciprocité et par des moyens pacifiques.

Cette opportunité est ouverte à tous et reste ouverte, selon un communiqué publié aujourd'hui par le Service de communication.

Le communiqué rappelle que certains pays, dont l'Éthiopie, avaient ouvert un bureau consulaire à Hargeisa au début des années 1990.

En outre, un protocole d'accord signé autorisant l'Éthiopie à détenir une part de 19 % du port de Berbera avec d'autres partenaires en est la preuve.

On sait également que d'autres pays suivent le même processus. Pourtant, il n'y a eu aucune opposition lorsque cela s'est concrétisé.

Le communiqué complet du Service de communication gouvernemental est comme suit.

Un protocole d'accord (MOU) pour le partenariat et la coopération a été signé entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Somaliland.

Le protocole d'accord couvre de larges étendues de coopération dans les domaines social, économique, politique et militaire.

%

Après la ruée vers l'Afrique, le Somaliland est resté sous domination coloniale britannique et a obtenu son indépendance le 26 juin 1960. Il convient de rappeler qu'à cette époque, de nombreux pays l'ont reconnu.

Cependant, cinq jours plus tard, la même année, le Somaliland ne fait volontairement qu'un avec Mogadiscio qui vient d'acquérir son indépendance de l'Italie.

En 1991, le Somaliland a de nouveau déclaré son indépendance et pratique depuis 30 ans la démocratie en organisant une série d'élections et une transition pacifique du gouvernement. Certains pays, dont l'Éthiopie, ont ouvert un bureau consulaire à Hargeisa.

Néanmoins, le Somaliland n'a pas encore été pleinement reconnu.

Malgré cela, elle a signé des accords avec différents pays, notamment des accords pour le développement portuaire. Un protocole d'accord signé autorisant l'Éthiopie à détenir une part de 19 pour cent du port de Berbera avec d'autres partenaires en est la preuve.

On sait également que d'autres pays suivent le même processus. Pourtant, il n'y a eu ni murmure ni plainte lorsque cela s'est concrétisé.

Le récent protocole d'accord qui a été signé et qui permet à l'Éthiopie d'acquérir une base militaire et d'accéder aux services maritimes commerciaux par réciprocité et par le biais d'un accord de location est fondamentalement le même.

Il existe un accord de coopération de longue date entre notre pays et le Somaliland et le mémorandum d'accord global de partenariat et de coopération récemment signé reflète les efforts déployés par les deux parties pour renforcer davantage leur amitié et répondre aux questions historiques des deux parties qui faciliteront également un partenariat stratégique de manière durable, fondé sur des détails clairs et sur la transparence.

Pour le Somaliland, le protocole d'accord leur permet d'acquérir l'assistance et de le partenariat qu'ils ne peuvent obtenir d'aucun autre pays et répond également à leurs demandes de longue date.

En ce qui concerne nos intérêts nationaux, il est clairement indiqué dans notre politique étrangère que nous accordons la priorité à nos voisins.

Nous cherchons ainsi à trouver des solutions aux problèmes de nos voisins en travaillant ensemble en nous engageant à partager et à développer conjointement les ressources naturelles afin de réaliser la vision et l'aspiration que nous avons de développer ensemble.

Dans son histoire à long et moyen terme ainsi que dans son histoire récente, notre nation avait un accès direct à la mer mais à cause de complexités venues de loin et de près, nous avions perdu cet accès, pour ensuite le retrouver.

En fin de compte, une guerre civile qui a duré trois décennies, fomentée par une crise interne et une conspiration étrangère, a éclaté.

À la fin de la guerre civile et par erreur historique et juridique, le pays est resté enclavé pendant 30 ans.

Au cours des cinq dernières années, afin de corriger cette fracture de l'histoire et les frustrations de notre peuple, le nouveau gouvernement, poursuivant ses réformes, a réfléchi aux moyens d'élargir les options d'accès portuaire et maritime durables et fiables, adaptées au statut et à la croissance de notre pays.

Après de nouvelles réflexions, cette proposition a été récemment annoncée aux Éthiopiens dans leur ensemble et à la communauté internationale comme étant la position officielle du gouvernement.

La position annoncée par le gouvernement est fortement ancrée dans la volonté de ne faire aucune guerre pour garantir que les options poursuivies soient mutuellement bénéfiques pour toutes les parties prenantes et exprime également la volonté de l'Éthiopie de partager ses dotations.

Ainsi, nous avons déployé de grands efforts pour expliquer notre position à tous ceux qui sont capables et désireux de nous écouter.

Des consultations et des négociations sur les avantages mutuels se poursuivent avec le Somaliland depuis des mois.

C'est pourquoi un protocole d'accord a été signé au bénéfice des deux parties qui donne à l'Éthiopie la possibilité d'obtenir une base navale permanente et fiable et un service maritime commercial dans le golfe d'Aden grâce à un accord de location et permet au Somaliland de tirer une part équivalente du bail d'Ethiopian Airlines.

En outre, il comprend également des dispositions permettant au gouvernement éthiopien de procéder à une évaluation approfondie en vue de prendre position concernant les efforts du Somaliland pour obtenir une reconnaissance.

Les richesses naturelles dont notre région est dotée sont plus que suffisantes pour nous tous puisu'il n'est pas possible de créer un avenir meilleur en refusant la coopération sous couvert d'insécurité ou de méchanceté.

L'accord avec le Somaliland démontre la conviction du gouvernement de réaliser les aspirations de l'Éthiopie par la coopération avec ses voisins, par le principe de réciprocité et par des moyens pacifiques une opportunité est ouverte à tous et reste ouverte.

Le protocole d'accord a créé une opportunité de remédier au stress et à l'anxiété vieux de plusieurs décennies des Éthiopiens. C'est donc un événement historique qui a fait le bonheur des Éthiopiens.

C'est aussi un événement qui devrait plaire à tous les Ethiopiens et amis de l'Ethiopie, ainsi qu'à tous les membres de la communauté internationale qui souhaitent que la paix règne dans la région.

Aucune partie ni aucun pays ne sera affecté par ce protocole d'accord.

Il n'y a pas de confiance brisée et aucune loi n'a été transgressée.

Pourtant, on ne peut pas dire que certains ne seront pas offensés, choqués et ne s'abstiendront pas de tenter de détruire les progrès positifs.

Donc, les Éthiopiens doivent croire que nous ne serons respectés que lorsque notre nation affirme la place qu'elle mérite dans la région, sur le continent et dans le monde et joue son rôle constructif et défend ses intérêts nationaux.

Ainsi, le gouvernement éthiopien appelle tous les Éthiopiens à profiter de cette opportunité en mettant de côté nos différences et en laissant l'esprit de tolérance qui doit nous gouverner.

Puisqu'il s'agit d'un événement historique unique, profitons de cette opportunité pour sauver notre pays à l'unisson ! Travaillons ensemble pour faire de notre patrie Éthiopie un symbole de croissance afin que nous ne soyons pas blâmés dans l'histoire.

Le 3 janvier 2024

Addis Ababa

Service de communication gouvernemental