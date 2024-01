Cote d'Ivoire: District autonome d'Abidjan - Bacongo met en garde contre les absences injustifiées de certains agents

Bacongo a mis en garde contre les absences injustifiées de certains agents du District Autonome d'Abidjan.

Le mercredi 3 janvier 2024 , au lendemain de sa prise de fonction en qualité de Ministre-gouverneur du District Autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahima Bacongo a rencontré à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'Hôtel du District, les Vice-gouverneurs, les Directeurs généraux, les Directeurs centraux et les Sous-directeurs émargeant sur le budget du District Autonome d'Abidjan. L'objectif de cette rencontre était de connaître chaque Cadre et sa mission. Il était également question pour le Ministre-gouverneur de définir sa stratégie de fonctionnement en tant que Manager.

De prime abord, il a clairement affiché son ambition de faire de la ville d'Abidjan, comme le souhaite le Président de la République Alassane Ouattara, une ville qui fait rêver. Ce faisant, il entend rééditer plus que l'exploit de Koumassi à travers le slogan «Abidjan autrement ! Pour ce faire, il a exhorté le personnel à plus de solidarité et de loyauté dans l'action.

En outre, le Ministre-gouverneur Cissé Bacongo, a rappelé qu'il ne travaillera pas dans le désordre. Par conséquent, il a pris l'engagement devant les agents du District Autonome présents de débarrasser la ville d'Abidjan et subséquemment ses treize (13) communes du désordre urbain et des déchets qui polluent toutes les rues de la Perle des Lagunes .

À cet effet, il a annoncé qu'il entreprendra très prochainement des tournées dans les treize (13) communes du District pour rencontrer les différents maires dans l'optique d'une synergie d'actions concertées.

Enfin, le Ministre-gouverneur Cissé Bacongo a exigé du personnel du District, sa présence et son implication totale dans les nouvelles missions. Toutefois, il a mis en garde contre les absences injustifiées de certains agents, car avec lui, on ne "triche pas dans le travail". Puis de renchérir : "On va courir, je vous le dis. On va visiter toutes les communes".