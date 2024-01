Sénégal: Macky Sall préside la pose de la première pierre du Mémorial de Gorée, samedi

Dakar — Le président de la République Macky Sall va présider, samedi, la cérémonie de pose de la première pierre du projet "emblématique" du Mémorial de Gorée sur la corniche ouest de Dakar, a appris l'APS mercredi de source officielle.

S'exprimant en conseil des ministres, mercredi, le chef de l'Etat souligne que le Mémorial de Gorée est "un édifice exceptionnel qui représente un jalon majeur dans le rayonnement culturel du Sénégal et de l'Afrique".

Macky Sall a aussi annoncé lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement l'inauguration prochaine du Mémorial- musée dédié aux victimes du naufrage du bateau "le Joolaa", édifié à Ziguinchor par l'Etat. Le président Sall n'a toutefois pas donner une date pour l'inauguration de ce musée "le Joolaa".

Il a par ailleurs abordé la valorisation du potentiel culturel du Sénégal saluant la tenue de la 12ème édition du Festival national des arts et cultures (FESNAC), prévue entre le 8 et le 12 janvier 2024 à Fatick (Centre) sous le thème général "Macky, les arts et le patrimoine".

Le Fesnac 2024 va regrouper des artistes de toutes les régions, de la diaspora, et des invités étrangers parmi lesquels le Maroc pays invité d'honneur et la communauté lébou du Sénégal invitée d'honneur.

Le chef de l'Etat a en sa qualité de Premier protecteur des arts et des lettres du Sénégal, "remercier, féliciter et encourager les artistes, hommes et femmes de lettres et de culture pour leur contribution remarquable au développement économique et social du Sénégal".

Il a demandé au gouvernement "de renforcer significativement les ressources allouées au secteur de la culture et du patrimoine", qui, selon lui, doit disposer de programmes budgétaires consistants, afin d'asseoir la promotion des artistes, hommes et femmes de lettres, ainsi que la réalisation des projets culturels d'envergure et à fort impact".