Gabon: UQAM-UIL / La première promotion diplome EMBA en main

La cérémonie de remise de diplôme de la première promotion EMBA-UQAM-UIL a eu lieu ce mercredi 3 janvier 2024 à Libreville au Gabon. Une cérémonie au cours de laquelle, huit impétrants se sont vus décerner le diplôme de « Exécutive Master of Business Administration (EMBA) » de l'École des Sciences de la Gestion (ESG) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) en présence de madame le Président-Fondateur de l'Institution Internationale Berthe et Jean, Dr Marie Madeleine Mborantsuo, du Recteur de l'Université Internationale de Libreville, Pr Jacques F. Mavoungou, du Doyen de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Pr Sedzro Komlan et des anciens Diplômés de l'Exécutive Master of Business Administration (EMBA), Nicaise Moulombi et bien d'autres.

Ils sont huit heureux récipiendaires, qui 15 mois durant, ont effectué leur formation pour l'obtention de leur sésame, le diplôme "Exécutive Master of Business Administration (EMBA)"de l'École des Sciences de la Gestion (ESG) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

C'est la première promotion du partenariat entre l'Université Internationale de Libreville et l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Le Recteur de l'UIL,ce temple de savoir , l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a salué cette initiative aussi louable que bénéfique pour les impétrants. Aussi, a t-il demandé aux diplômés d'être fiers d'avoir un diplôme de qualité.

Le Pr Sedzro Komlan, Doyen de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a souligné l'importance du partenariat entre les deux établissements supérieurs à collaborer pour la formation. Le Président-Fondateur de l'Institution Internationale Berthe et Jean, Dr Marie Madeleine Mborantsuo s'inscrit dans l'optique de la formation, de l'excellence. Elle pour qui "si recevoir est une joie, donner est un plaisir" dit se battre pour donner du sien pour l'éducation, la formation... Au regard de ce qui précède, l'on peut tenter affirmer qu'elle fait sienne la pensée de Madiba (Nelson Mandela) qui dit : « l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde ».

Les diplômés de « Exécutive Master of Business Administration (EMBA) » de l'École des Sciences de la Gestion (ESG) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), par la voix de leur Délégué, Stéphane Jocktane, a rappelé que cette formation exigeante, d'une durée de 15 mois, représente un jalon significatif dans leur parcours académique et professionnel. Pour lui, "Le diplôme que nous recevons aujourd'hui symbolise une culture personnelle et un accomplissement exceptionnel. Il représente un label dont les valeurs et la vision continueront d'influencer nos vies car il nous ouvre la voie vers la concrétisation de nos ambitions. En tant que diplômés, il nous incombe donc d'incarner le changement et de devenir les défenseurs et les ambassadeurs du savoir" a t-il souligné.