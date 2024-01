Madagascar: Ordures ménagères - Les éboueurs débordés

Après les fêtes de fin d'année, nombreux sont les bacs à ordures à être surchargés dans la ville d'Antananarivo. Les zones les plus touchées sont les environs des marchés tels Anosibe et Andravoahangy, ainsi que les quartiers les plus peuplés.

Afin d'assurer les travaux d'enlèvement des ordures, la commune urbaine d'Antananarivo indique que tous les responsables au sein de tous les arrondissements sont mobilisés, et que les engins et autres camions de la commune sont mis à contribution. Sur le terrain, force est de constater que les éboueurs et les personnels de la Société municipale d'assainissement (SMA) sont particulièrement débordés depuis plusieurs jours et que des montagnes d'ordures dans certains quartiers tardent à être enlevées.

Tel est le cas, entre autres, pour Antsahamamy, où les ordures occupent la moitié de la chaussée, rendant difficile la circulation des véhicules. Quant à Anosibe où le volume de déchets venant du marché au gros est particulièrement important, le moindre retard dans la cadence d'enlèvement des ordures entraine aussitôt l'amoncellement des déchets, dégageant une odeur pestilentielle sur place, au grand désespoir des usagers.