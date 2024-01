Madagascar: Course vers Mahazoarivo - Les trois Premier-ministrables, l'heureux élu connu ce jour

La loyauté et l'intégrité sont les principaux critères qui détermineront le choix du président Andry Rajoelina.

L'heureux élu pour le poste de Premier ministre sera connu ce jour. De source bien informée, le président Andry Rajoelina officialisera dans le courant de cette journée du jeudi 4 janvier, sa décision concernant la nomination du Chef du gouvernement. Comme il l'a annoncé le 31 décembre dans son discours de voeux à la Nation, le Chef de l'Etat préfère s'en tenir aux dispositions de l'article 54 de la Constitution stipulant que : « Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale ».

Selon notre source, le groupe parlementaire IRD a déjà déposé auprès du président de la République leur proposition de Premier-ministrables. Trois noms figurent dans cette liste. Il s'agirait du Premier ministre sortant, Ntsay Christian, la ministre démissionnaire de l'Education Nationale Sahondrarimalala Marie Michelle et le député élu à Manja, Fienena Richard.

Compétences

Depuis l'époque de la Transition de 2009 - 2013, ce dernier a toujours été cité parmi les prétendants au poste de Premier ministre. Mais jusqu'ici, il n'a pas réussi à accéder à Mahazoarivo. Ancien ministre de l'Energie, ancien ministre de l'Economie et de l'Industrie, ancien ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, et ayant déjà occupé un poste à responsabilités au sein de grandes firmes telles que Telma, Jovena et la Banque Centrale, Fienena Richard dispose toutes les expériences et compétences requises pour être Premier ministre.

A souligner toutefois que ce dernier était membre du bureau politique du parti « Malagasy Miara-Miainga ». Il a démissionné de ce parti au mois de mai 2023, c'est-à-dire 6 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, pour officialiser son soutien à Andry Rajoelina. D'ailleurs, il a participé activement à la campagne électorale du candidat numéro 3 dans la Région Menabe, particulièrement dans le District de Manja.

Loyauté et intégrité

Ce sont les deux principaux critères exigés par Andry Rajoelina pour choisir son Chef du gouvernement. Ayant déjà été victime de trahison politique à maintes reprises, l'actuel homme fort du pays préfère jouer la carte de la prudence. En effet, en cette période où le retournement de veste est devenu monnaie courante, trouver un acteur politique loyal et fidèle est devenu difficile. Quelques jours seulement après sa démission après avoir confirmé sa candidature à l'élection présidentielle, les « Mpamadika palitao » parmi ses collaborateurs ont enlevé leur masque.

La présidente de l'Assemblée nationale s'est ralliée aux causes de l'opposition et celles du Collectif des candidats qui a carrément réclamé la disqualification d'Andry Rajoelina à la course à la Magistrature suprême. Pourtant, cette dernière avait été humiliée et persécutée par le régime Rajaonarimampianina et c'est Andry Rajoelina qui l'a relancé dans la politique en la désignant Coordonnatrice nationale du TGV et en la plaçant au poste de présidente de la Chambre basse pour rétablir son honneur et sa dignité. Même agissement pour l'ancien président du Sénat qui a aussi trahi le TGV pour assouvir sa soif de pouvoir et de diriger une Transition. Le Chef de l'Etat aura donc la lourde tâche de dénicher une perle rare parmi les prétendants pour éviter une énième trahison.

Efficacité

Les deux autres candidats proposés par le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, en l'occurrence Ntsay Christian et Sahondrarimalala Marie Michelle remplissent incontestablement les critères principaux que sont la loyauté et l'intégrité. Cette dernière a figuré parmi l'équipe juridique d'Andry Rajoelina durant la campagne électorale de 2018.

Ayant contribué à son élection, il l'a nommé Directrice des Etudes Juridiques auprès de la Présidence de la République. Elle a fait ses preuves et a démontré son efficacité et ses compétences notamment durant la gestion de la pandémie de la COVID-19. Elle a gagné la confiance du locataire d'Iavoloha et a été nommée Ministre de l'Education Nationale par la suite. Les résultats qu'elle a pu réaliser au sein de son département ont fortement contribué à la réussite du premier mandat d'Andry Rajoelina.

Pour ne citer que la construction de plusieurs EPP, lycées et salles de classes à travers le pays, la mise en place des cantines scolaires dans les établissements publics, l'augmentation significative du taux de scolarisation, ainsi que le recrutement de plusieurs milliers d'enseignants FRAM. Par ailleurs, Sahondrarimalala Marie Michelle a été la Coordonatrice générale de la campagne électorale du candidat Andry Rajoelina lors de la Présidentielle de 2023. Elle est donc en pôle position pour devenir la première femme Première ministre de l'histoire de Madagascar.

Reconduction

Mais à entendre notre source, Ntsay Christian serait le grand favori de cette course à la Primature. Sa reconduction à Mahazoarivo devrait être confirmée ce jour. Depuis sa nomination à ce poste après le mouvement des 73 députés en 2018, il a toujours entretenu de bons termes avec le président Andry Rajoelina. Il a su maintenir le cap malgré les pièges et les difficultés auxquels le régime a fait face.

Aux yeux de bon nombre d'observateurs, le bilan de Ntsay Christian à la tête du gouvernement était plutôt positif. Il convient également de rappeler que le pays va organiser des élections législatives dans quelques mois (ndlr : entre le mois de mars et juin selon la CENI). Une échéance électorale très importante pour l'avenir politique du TGV car elle déterminera la nouvelle majorité au Parlement.

A l'issue des législatives, le président Andry Rajoelina devrait nommer un nouveau Premier ministre selon la majorité issue des résultats. La question est donc de savoir si le Chef de l'Etat va opter pour la fidélité et la continuité ou bien il va choisir le changement au risque de devoir changer de PM d'ici quelques mois ?