Madagascar: Viol d'une fillette - Mobilisation citoyenne remarquable à Tamatave

Elle a été victime d'une agression sexuelle précédée d'une sequestration. C., cette fillette de seulement deux ans a été enlevée chez elle et retrouvée dans la forêt. Le médecin a été affirmatif sur son cas, une agression sexuelle.

Cet acte s'est passé dans la commune rurale de Mahatsara, une circonscription située à Brickaville. Née d'une mère ayant un handicap mental et d'un père qui a opté pour l'abandon, C a été élevée seule par sa grand-mère. Cette dernière qui vit de l'agriculture s'est vue en difficulté pour nourrir l'enfant. Mais elle a fait de son mieux et ne l'a jamais abandonnée.

Cette faiblesse de la petite famille, le prédateur dénommé Tigana, un homme de 40 ans, en a profité. Il s'est glissé en catimini dans la petite demeure pour enlever C. Le reste est difficile à imaginer. Après la découverte de la fillette, une recherche active a permis l'arrestation de Tigana qui n'est autre que son oncle. Il a été placé sous mandat de dépôt à Ambalatavoahangy après les procédures judiciaires.

Relayée par le journaliste Mickaelys Kamy Ndiamahazo, cette nouvelle a ému le tout Tamatave. Dans son récit, il a expliqué la difficulté de la grand-mère à assurer les soins médicaux de l'enfant qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Une mobilisation citoyenne s'est naturellement formée à la suite de son article. A commencer par la maternité de « l'hôpital Be » qui a pris en charge l'enfant.

Une longue queue s'est formée devant l'établissement de santé pour visiter C et amener de l'aide pour son rétablissement. Même des associations étrangères ont soutenu l'appel à solidarité. « Une preuve que le journalisme social peut mobiliser les gens dans le bon sens et la solidarité », a expliqué le journaliste source de cette bonne action. La vie de la fillette n'est plus en danger bien qu'une autre opération chirurgicale l'attende encore. Pour Tigana, il sera parmi les premiers à subir la castration chimique et la perpète...