Afrique: 10ème Raid Sahraouiya - Madagascar en lice au Maroc

Madagascar sera représenté au Maroc pour la 10ème édition du Raid Sahraouiya qui se déroulera du 3 au 10 février.

La 10ème édition du Raid Sahraouiya se tiendra du 3 au 10 février 2024 dans la pittoresque région de Dakhla, au Maroc. L'événement, mêlant différentes disciplines sportives, promet une semaine intense de compétition et de partage entre les participantes venant de huit pays, dont Madagascar. Avec des épreuves variées telles que VTT, Trail, Course d'orientation, Boot Camp, et bien d'autres, les compétitrices malgaches se joindront aux athlètes de la France, de l'Australie, du Luxembourg, du Cap Vert, du Sénégal, du Ghana, et bien entendu, du pays hôte, le Maroc.

La France est le pays le mieux représenté cette année. La Sahraouiya, célébrant son 10ème anniversaire, se démarque par son caractère multisports et son engagement solidaire. Organisée par l'association « Lagon Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle », la manifestation offre des parcours atypiques, mettant à l'épreuve l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Chaque étape du raid, qu'il s'agisse de la première ou de la dernière, réserve une épreuve au centre-ville de Dakhla, offrant aux participantes une opportunité de découvrir la ville tout en permettant à la population locale de s'impliquer dans cet événement exceptionnel.

Une aventure humaine et culturelle

Cette édition anniversaire, se déroulant entre le Sahara et l'océan Atlantique, marquera une décennie d'aventures féminines, solidaires, et sportives. Laila Ouachi, initiatrice et co-organisatrice, souligne que le raid Sahraouiya a toujours porté un message de diplomatie solidaire, réunissant des milliers de femmes de divers horizons pour faire briller la ville de Dakhla à l'international.

Le circuit naturel de la Sahraouiya, naviguant entre les eaux turquoises de l'océan Atlantique et les dunes de sable doré, offre une expérience grandeur nature tout en conservant une dimension humaine pour les 50 binômes féminins participant à cette aventure. Au-delà de la compétition, le raid se veut également une aventure humaine et culturelle.

Le parcours s'accompagne d'une immersion dans les paysages marocains inédits, mais aussi d'une sensibilisation aux pratiques culturelles du pays, avec des repas traditionnels, des animations, et des rencontres enrichissantes avec les populations locales. Depuis une décennie, le Raid Sahraouiya soutient activement des associations oeuvrant pour la solidarité des femmes à travers le monde.

Pour cette édition, l'événement s'associe à nouveau avec SOS Village d'Enfants Maroc, témoignant de son engagement envers les enfants et familles dans le besoin. La Sahraouiya 2024 promet ainsi d'être non seulement une compétition sportive mémorable, mais aussi une manifestation solidaire et culturelle d'importance.