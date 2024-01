Afrique: Personnalités les plus influentes d'Afrique 2023 - Nasser Goulamhoussen, fondateur de Nas Prod, dans le top 100

Madagascar est à l'honneur sur la scène internationale en ce début d'année. Nasser Goulamhoussen, un promoteur d'artistes internationaux, né à Madagascar mais ayant grandi à la Réunion, figure parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique en 2023, selon le magazine Top Charts Africa.

Il s'agit du fondateur de Nas Prod, une agence de booking d'artistes, spécialisée dans l'organisation de concerts internationaux et de grands spectacles musicaux à l'échelle mondiale. Nas Prod collabore notamment avec plusieurs artistes de renommée internationale tels que Soprano, Rohff, Burna Boy, Davido et Franglish, pour ne citer que ceux-là. D'ailleurs, on lui doit la deuxième venue de Dadju au pays en octobre 2022, la venue de Tayc en mars 2023 et le troisième concert de Gims en terre malgache en juin 2023.

Cette liste des cent personnalités les plus influentes du continent met en évidence le pouvoir et l'influence des acteurs de diverses industries en Afrique. Elles ont été classées en 13 catégories dont la fonction publique, la musique, le cinéma et la télévision, le sport, les médias sociaux, la mode et la beauté, les artistes spéciaux, la religion, la photographie et la philanthropie etc... Chacune de ces catégories dévoile des histoires d'impact, qui redéfinissent ce que signifie être influent sur le continent africain.

%

Nasser Goulamhoussen, lui, a accédé à cette liste dans la catégorie « business », un titre qui lui revient grâce à son palmarès impressionnant et son impact dans le monde de la musique, selon le site de Top Charts. Madagascar en a été particulièrement témoin puisqu'il faut reconnaître qu'il faut avoir des reins plus que solides pour faire venir des stars confirmées dans la Grande île et pourtant, Madagascar est devenue une scène de prédilection des chanteurs métropolitains ces derniers temps, et Nas Prod y est pour beaucoup.

En témoignage de sa reconnaissance, Nasser Goulamhoussen promet de ne pas en rester là. « Merci @topchartsafrica de m'avoir mis dans ce classement, les gens qui me connaissent savent à quel point l'Afrique et son développement sont très importants pour moi et j'espère, à mon humble niveau, toujours participer à son expansion pour les années à venir », a-t-il publié sur son compte Instagram.