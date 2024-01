Madagascar: Tempête Alvaro - Cinq décès et plus de 16 000 sinistrés

Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels sont enregistrés après le passage d'Alvaro dans le pays. La vigilance forte pluie a été levée mais les conditions météorologiques seront favorables aux activités orageuses sur la majeure partie de l'île.

Un bilan humain et matériel qui s'alourdit après le passage de la tempête tropicale modérée Alvaro. Selon le bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), cinq personnes localisées dans les districts de Beroroha, Manakara Atsimo et Vohipeno ont succombé. D'après toujours les données reçues, près de 16 290 sinistrés soit 4626 ménages sont identifiés dans les régions impactées par cette tempête.

8327 personnes ont été déplacées dans les sites d'hébergement mis en place par le BNGRC. Concernant les dégâts matériels ce bilan fait état de 4005 cases inondées, 400 endommagées et 87 complètement détruites. Alvaro n'a pas non plus épargné les infrastructures scolaires où 51 salles de classe ont été totalement décoiffées et quatre autres ont subi des dégâts partiels.

Concernant la chaussée qui s'est effondrée sur la RN7 PK 416 + 300 dans le fokontany Mahazengy , elle est déjà opérationnelle depuis hier dans l'après-midi après les travaux d'urgence menés par le ministère des Travaux publics. Les travaux d'installation d'un pont modulaire sont prévus prendre fin ce samedi.

Prévisions

Dans son dernier bulletin, la Direction générale de la météorologie a annoncé que le centre la tempête tropicale modérée Alvaro a été localisée vers 324km Est-Sud-Est de Farafangana hier à 10h après sa ressortie en mer dans la nuit de mardi à mercredi. Le vent moyen associé à ce système est estimé à 80 km/h avec des rafales locales de 110km/h près de son centre.

Elle poursuit son parcours dans la direction Sud-Sud-Ouest, à une vitesse moyenne de 25km/h. La DGM a également fait appel à la vigilance des usagers maritimes entre Mahanoro et Faux Cap ainsi que Faux Cap à Toliara pour ne pas s'aventurer en mer. L'état de la mer sera perturbé par des houles cycloniques. Par contre la vigilance forte pluie a été levée. Puisque nous sommes au coeur de la saison pluvieuse, les activités orageuses se poursuivront dans quelques localités du pays pour les jours à venir.