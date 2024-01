Madagascar: Restructuration du Gouvernement - Recommandation du GNEPUD, axée sur l'expertise et l'intégrité

Président du think-tank GNEPUD (Groupement National des Experts et des Professeurs des Universités pour le Développement), le Professeur Mamisoa Fredy Andriamalala, livre une analyse approfondie sur la pertinence d'un gouvernement fort, majoritairement constitué de gestionnaires publics performants, intègres et engagés.

Vous, en tant qu'économiste et politologue spécialiste en Management et Analyse des Politiques gouvernementales, quel est le type de gouvernement que le président devrait mettre en place?

On distingue en général, trois types de modèle de gouvernement. Dans la réalité, le modèle de gouvernement technocratique pur n'existe pas. Il se mélange toujours avec le modèle de « gouvernement pragmatique ». Celui-ci préconise que les experts et les politiciens puissent accorder plus d'intérêts aux dialogues et aux échanges mutuels avant de prendre une décision en vue de réconcilier Politique et Science.

Les experts placés au sein du Gouvernement ont toujours un rôle politique. Ils ont le monopole d'informations et de savoirs technique et scientifique exigés par la complexité des problèmes. En effet, l'efficacité et l'efficience de l'action gouvernementale dépendent de leur compétence et de leur performance. L'une des clés de la réussite du futur Gouvernement réside dans sa capacité d'adapter sa structure au contexte dans lequel il est placé.

Par rapport à l'importance des enjeux et des objectifs inscrits dans le Plan de développement ainsi qu'au « contrat » délibéré et annoncé publiquement par le président de la République lors de la campagne électorale, il est recommandé objectivement pertinent de mettre en place un Gouvernement fondé sur le modèle pragmatique pour accroître le taux de réussite des programmes inscrits dans le Plan de développement. De plus, il est pertinent d'adapter le « Spoil system » pratiqué au États-Unis dans la gestion du pouvoir pour se débarrasser des politiciens et des techniciens avides de pouvoir qui retournent systématiquement leurs vestes.

Avec quel type d'experts le Président doit-il travailler davantage ?

Identifier les experts de bonne volonté, intègres et performants n'est pas chose facile car il existe plusieurs types de collaborateurs autour du Président. Ceux du Type 1 : « Le manager pragmatique : oiseau rare », mieux à placer dans le premier cercle restreint. Ceux du Type 2 : « Le scientifique propagandiste scientifique de la politique gouvernementale »,, à mettre en second plan et à utiliser en cas de besoin. Ceux du Type 3 : « Le collaborateur dans sa tour d'ivoire », à éviter intelligemment, et enfinceux du Type 4 : Le « scientifique non-orthodoxe », politisé et activiste, à isoler avec tact car il peut devenir un politicien incontrôlable et un opportuniste de tout poil.

Pour vous, le président Rajoelina est-il obligé de collaborer avec les universitaires, les experts et les Corps de métier dans la gestion pragmatique des politiques gouvernementales ?

La détermination du président Andry Rajoelina lors de son discours à la Nation a renforcé son degré d'ouverture avec les intellectuels et les managers publics performants de bonne volonté pour accroître la chance de réussite de sa politique de développement et va changer la donne dans la gestion des actions du gouvernement. C'est un benchmark pratiqué par le président du Rwanda, Paul Kagame qui accorde des concertations périodiques avec des experts, des corps des métiers et des intellectuels pragmatiques dans la gestion des politiques publiques.

Que visent vraiment les intellectuels, les experts et les Corps de métiers qui envisagent de collaborer avec le président de la République ?

La collaboration avec le président de la République ne prétend pas nécessairement concurrencer ses idées et lignes directrices dans la conduite des politiques publiques. Il s'agit plus modestement de remplir le devoir intellectuel des universitaires, des experts et des corps de métiers, fondé sur la recherche de « l'intérêt général », en particulier la réussite des politiques de lutte contre la pauvreté. Elle ne vise donc pas à défendre l'intérêt des groupes politiques ou d'acteurs particuliers.

Quelles recommandations à émettre pour aider le président de la République?

Tout d'abord, nous encourageons le Président à renforcer la nomination de la bonne personne à la bonne place dans la gestion des choses publiques (The right man in the right place). Ensuite, nous encourageons le Président à maintenir le nivellement des différences des points de vue avec les acteurs politiques et les sociétés civiles en misant toujours sur une vision pluraliste et consensuelle dans la gestion des choses publiques pour garantir une stabilité. Enfin, il faut bien que quelque chose change pour que l'essentiel demeure en se basant sur l'évaluation des politiques publiques et des performances des membres du gouvernement.

Votre conclusion ?

Notre Groupement National des Experts et des Professeurs des Universités pour le Développement cherche à être entendu dans l'immédiat pour que le temps ne nous donne pas raison. Le GNEPUD est persuadé que le développement de Madagascar passe par le changement de mentalité des acteurs politiques. C'est surtout une question de véritable révolution des pratiques et cultures dans la gestion des politiques publiques dont l'ancrage de la culture de bonne gouvernance, de la recevabilité et des résultats. Et c'est par là qu'il faut recommencer.