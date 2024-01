Afrique: Businessman de l'année - La Vista de Simon Tiemtoré

A l'image de Mahamadou Bonkoungou, plus connu sous le nom de son groupe EBOMAF, d'Idrissa Nassa, d'Apollinaire Compaoré, de Lassiné Diawara, de Djanguinaba Barro, de Mamounata Vélegda, de Mahamadi Savadogo dit « Kadhafi »... et nous en oublions, à bientôt 50 ans, Simon Tiemtoré, l'homme d'affaires américano-burkinabè s'impose depuis quelques années comme l'un des pontes de l'économie nationale. Et ce, particulièrement dans le domaine bancaire avec Vista Bank dont il est le président de Vista Group Holding.

Vous avez dit vista ? La vista en sport, c'est la bonne lecture qu'un sportif a du jeu : savoir se positionner là où il faut et effectuer des gestes spectaculaires. Dans le domaine de l'économie et de la politique, il désigne surtout la capacité d'un dirigeant à anticiper sur la base d'une analyse clairvoyante. Autant dire que Simon Tiemtoré doit être le Messi, le Ronaldo, le Ronaldinho ou le Platini des affaires. C'est donc peu de dire que le nom de cette banque colle parfaitement avec ce presque quinquagénaire né en janvier 1974. Milite encore à la faveur cet avocat de formation, son pedigree ô combien riche.

En effet, après l'obtention du baccalauréat au lycée Bogodogo de Ouagadougou, de la licence en droit à l'université de Ouagadougou, il poursuit ses études au pays de l'Oncle Sam où il obtient une maîtrise en droit de la faculté de l'université de New York. Simon Tiemtoré intègre par la suite le barreau des avocats de New York et le barreau American-Section portant sur le droit international, le droit économique. Il dispose de plus de 18 années d'expérience dans les domaines juridique, fiscal, bancaire et financier.

%

Hors des prétoires, il est le fondateur, président et administrateur directeur général de Lilium Group LLC, une société d'investissement stratégique basée aux USA et orientéef vers l'Afrique dans les secteurs porteurs comme les services des finances, de l'énergie, de l'hôtellerie, de l'agro-industrie, de la santé et FCMG (produits de grande consommation). Il est également président du conseil d'administration du groupe banque-Assurance Vista qui opère dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne.

Depuis un certain temps, Vista Bank s'impose comme un élément incontournable du paysage bancaire burkinabè. En 2023, le groupe a conclu un accord de rachat d'Oragroup S.A, la société holding d'Orabank basée à Lomé et opérant dans douze pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Toujours dans la poursuite de ses ambitions, l'avocat a obtenu un accord avec la Société générale pour le rachat de ses filiales Société générale Burkina Fasoet Banco Société générale Moçambique.

Hormis le domaine bancaire, Lilium Capital a procédé au rachat des mines de Boungou et de Waghnion Gold qui appartenaient à Endeavour mining.

On peut donc le dire, Simon Tiemtoré aura été très actif durant les douze derniers mois, d'où notre choix d'en faire notre businessman de l'année.

Ceux qui le connaissent bien louent sa fidélité en amitié et sa très grande humilité. Un de ses amis que nous avons approché, nous a confié, qu'il est très humain. Il est resté lui-même malgré sa présence dans les hautes sphères financières mondiales. C'est tout à son honneur. Sans doute, faut-il un peu de ses qualités pour être le patron visionnaire qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas que les affaires qui comptent dans la vie de Simon Tiemtoré.

Il met également un point d'honneur dans le domaine de l'humanitaire et du social à un moment où le Burkina traverse une véritable tragédie en raison des crises sécuritaire et humanitaire qui plombent littéralement l'économie du pays et endeuillent des familles. A ce titre, Vista Bank accompagne par exemple le projet GO PAGA pour la réalisation d'une crèche à la gendarmerie de Bobo-Dioulasso et la construction d'un centre social et de réinsertion au régiment militaire de Kaya.

A l'orée de la nouvelle année, s'il y a un seul voeu que notre businessman de 2023 formule, c'est que la paix revienne à partir de 2024 pour soulager les Burkinabè durement éprouvés. Et que l'économie qui ne brille plus vraiment de mille feux du fait de la situation sécuritaire reprenne de couleurs pour le bien de tous les filles et fils du Pays des hommes intègres.

Encadré :

Quelques éléments de la biographie de notre businessman

Jusqu'en 2015, M. Tiemtore était chef de la division financement des entreprises et des services de conseil à la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et membre du comité de direction.

Il a dirigé avec succès plusieurs opérations de banques d'investissement et de marchés de capitaux à travers le monde et spécialement en Afrique.

A la tête de Lilium Capital, il acquiert trois filiales de la Fibank qu'il renomme « Vista Bank Group » basée en Guinée, en Gambie et en Sierra Léone.

En 2020, il achète les filiales de BNP Paribas au Burkina Faso et en Guinée.

Il finance également la construction de la future cité gouvernementale de Brazzaville.

Avant d'occuper ces postes, M. Tiemtoré a travaillé chez Morgan Stanley à New York, où il a dirigé avec succès plusieurs opérations de fusions et acquisitions, gestion d'actifs et des opérations de désinvestissement aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Avant cela, il a travaillé chez PwC et Skadden Arps à New York.

Lauréat 2021 du « Business Leadership Award » du Rebranding Africa Forum, M. Tiemtoré est membre du Conseil d'administration de la Chambre de commerce des Etats-Unis - Afrique où il copréside le groupe de travail sur les institutions financières et membre du Conseil d'administration de l'initiative de la Chambre de commerce des Etats-Unis et de la CEDEAO.

Membre du barreau des avocats de New York et du barreau American-Section portant sur le droit international, le droit économique ; il est aussi membre des NYU School of Laws Weinfeld Fellows.

Il est également membre du conseil d'administration de la fondation TEN Children, qui soutient les orphelinats à travers l'Afrique.