Afrique: Sécurité - L'ONU va financer les opérations de paix de l'UA

Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) a adopté à l'unanimité une résolution portant sur le financement des opérations de soutien de paix conduite par l'Union africaine (UA), un projet porté par l'A3, le Gabon, le Ghana et le Mozambique.

Les opérations doivent inclure des mesures appropriées pour la protection des civils. De 2000 à aujourd'hui, l'UA et les communautés économiques régionales ont mené plus de vingt-sept opérations de maintien de la paix en Afrique. Ces missions ont été confrontées à divers problèmes, tels que l'absence d'une stratégie politique directrice, une dépendance excessive à l'égard des déploiements militaires et un manque de capacités et de compétences diversifiées. Dans la majorité des cas, l'inexistence d'un financement approprié, pérenne et prévisible a pesé sur le bon déroulement de ces missions. Pour y remédier, l'accent a été mis davantage sur l'utilisation des contributions obligatoires des Nations unies. Ces paiements obligatoires par les États membres, selon une formule convenue, sont devenus une demande essentielle dans le cadre d'un partenariat naissant entre l'ONU et l'UA en faveur de la paix et de la sécurité.

Le patron des Nations unies, António Guterres, a publié le 1er janvierer un rapport sur la sécurisation des ressources pour les opérations de paix conduites par l'UA. Ses conclusions visent à résoudre le problème de financement constaté de longue date. Le représentant permanent du Mozambique auprès des Nations unies a salué la résolution 2719. Cette résolution cadre traduit l'objectif de répondre aux préoccupations de l'Afrique qui sont en suspens depuis de nombreuses années. Il est essentiel de donner des réponses appropriées aux défis croissants et évolutifs en matière de sécurité sur le continent africain. Les défis comprennent les conflits, l'insurrection, l'africanisation progressive du terrorisme et la prolifération des groupes armés extrémistes. La résolution a demandé également au secrétaire général, en consultation avec le président de la Commission de l'UA, de présenter un rapport conjoint au Conseil de sécurité des Nations unies tous les six mois sur l'état d'avancement des opérations de maintien de la paix menées par l'UA.

Par le passé, les Nations unies faisaient appel à des contributions obligatoires pour financer certaines missions africaines de maintien de la paix, comme celle de l'UA en Somalie. Il convient d'explorer d'autres voies et le Fonds pour la paix de l'UA est une option évidente. Le renforcement de l'engagement des États membres en faveur de ce fonds nécessitera des discussions franches au sein de l'organisation continentale. Cette question du financement ne devrait pas éclipser le besoin de trouver des solutions globales aux problèmes de sécurité de l'Afrique. Les opérations de maintien de la paix ne doivent être déployées que dans le cadre d'un ensemble de réponses découlant d'une stratégie politique rationnelle axée sur la prévention des conflits et la gouvernance inclusive.