Egypte: Nouvel An 2024 - Voeux du Ministre de l'agriculture aux Coptes

Le ministre de l'Agriculture et de la Réhabilitation des terres, El-Sayed El-Qusseir a adressé ses voeux aux Coptes d'Egypte, à l'occasion du Nouvel an et du début des célébrations de la fête de Noël, leur souhaitant, à leurs familles et à tous les Egyptiens bonheur et progrès.

M. El-Qusseir a également présenté ses voeux à tous les travailleurs du ministère, implorant Allah le Tout-Puissant que 2024 soit une année pleine de bonheur et de prospérité pour l'Egypte et tous les Egyptiens.

Il a appelé les dirigeants et le personnel du ministère à déployer davantage d'efforts pour améliorer les performances, relever les défis et résoudre les problèmes du secteur agricole, et pour réaliser des taux de croissance plus positifs.