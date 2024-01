Tunisie: Ligue 1 | Dernière journée de la première phase - Tous les verdicts enfin !

El Omri et l'usbg terminent en force

En ramenant la victoire de Soliman, les Etoilés renversent la table et ravissent la première place aux Stadistes. Une précieuse victoire qui leur vaut un bonus de trois points alors que les Stadistes n'en ont que deux. Au groupe A, l'USBG prend le bonus de 4 points.

Dans le groupe A, il a fallu attendre l'ultime journée de la première phase, disputée hier après-midi, pour connaître la répartition des points de bonus, pour la phase du Play-off notamment.

Profitant du fait que le leader stadiste soit exempt lors de cette dernière journée, les Etoilés, dauphins avec seulement deux petits points de retard, savaient pertinemment que leur destin est entre leurs mains. Il fallait aller chercher les trois points de la victoire de Soliman. Chose faite, ce qui leur a valu d'obtenir les trois points de bonus qui reviennent aux premiers de la classe.

Les Stadistes qui se sont contentés de tenir en échec les Etoilés lors de la journée précédente, ne peuvent finalement en vouloir qu'à eux- mêmes. Ils aborderont les play-offs avec seulement deux points de bonus alors qu'ils en espéraient trois. Le Club Africain, victorieux à Béjà, complète la liste des trois qualifiés du Play-off du Groupe A qu'il abordera avec un point. Les Clubistes son allés chercher une victoire bonne pour le moral face à l'Obéjà grâce à un but prématuré de Meziani.

%

Les autres équipes qui passent la phase de Play-out selon l'ordre des points de bonus suivant : l'US Ben Guerdane (4 points), l'Olympique de Béja (3 points), l'EGS Gafsa (2 points) et l'AS Soliman (0 point). L'USBG a bien assommé EGSG avec un score large de 5 buts à 0 !

Statu quo dans le Groupe B

Dans le Groupe B, c'est le statu quo à l'issue de cette ultime journée. L'Espérance, tenue en échec par le CAB, a déjà assuré sa place en pole position depuis la journée précédente et se qualifie aux play-offs avec un bonus de trois points. Les Usémistes et les Sfaxiens qui ont fait match nul et vierge, se qualifient dans les mêmes positions, respectivement deuxièmes et troisièmes. L'USM dispose de deux points de bonus et le CSS de seulement un.

Le reste des équipes de ce Groupe B disputeront la phase de Play-out selon l'ordre des points de bonus suivant : le Club Athlétique Bizertin (4 points), l'ES Métlaoui (3 points), l'US Tataouine (2 points) et l'Avenir Sportif de La Marsa (0 point). Tout est dit sur cette première phase. Les choses sérieuses commenceront après la CAN avec le play-off et le play-out. Maintenant, c'est la trêve et c'est l'heure de la CAN !