Tunisie: Ligue 1 | Dernière journée de la première phase - ASS-ESS ( 1-2) - Objectif atteint

Les Etoilés assurent le bonus maximal

ASS : Wassim Karoui, Mohamed Habib, Yeken Haidara Bouba (64'), Jassem Ben Kilani (Sofiène Ben Mansour 64'), Khalil Guennichi, Mohamed Aziz Ben Mohamed, Anas Barbati, Firas Ghouma, Mariano Ahouangbo, Oussama Hichri, Rayen Hamrouni, Sagna Ibrahima

ESS : Ali Jemal, Louay Ben Hassine, Houssem Ben Ali ( Abderrazak Bouazra 67'), Jasser Khemiri, Salah Ghedamsi, Jacques Mbé, Soumaila Sidibé, Oussama Abid, Raki Aouani (Adem Ben Ahmed 67'), Salah Barhoumi (Yassine Chammakhi 60'), Youssef Abdelli( Mohamed Amine Naoui 76')

Buts ESS: Salah Barhoumi( 5'), Oussama Abid( 83')

ASS : Rayen Hamrouni( S.P 93')

Si, pour les hommes de Anis Boujelbène, la rencontre de cet après-midi est pratiquement sans enjeu puisqu'ils sont assurés de disputer la phase du play-out, les protégés de Imed Ben Younès étaient dans l'obligation de remporter une victoire afin d'accéder au play-off avec les trois points de bonus. Imed Ben Younès a adopté son dispositif tactique habituel en 4-2-3-1 avec deux changements au niveau de la formation rentrante, à savoir l'injection de Youssef Abdelli à la place de Vinny Bongonga et le revenant Houssem Ben Ali qui a repris sa place au détriment de Frej Ben Njima. Il faut avouer que les joueurs de l'Etoile et plus particulièrement leur coach Imed Ben Younès évoluaient avec une pression accentuée à la suite de la prestation décevante fournie face au ST samedi dernier, d'où cette obligation de battre la formation de Soliman.

%

Début idéal

L'entame du match a connu un scénario idéal pour les Etoilés qui ont réussi à ouvrir la marque dès la 5' grâce à Salah Barhoumi qui a profité d'un centre de Houssem Ben Ali pour loger le ballon dans la lucarne. L'ouverture du score prématurée a permis aux coéquipiers de Louay Ben Hassine de gérer sereinement les débats et de dominer relativement leurs adversaires du jour.

Ils ont pu doubler la mise en seconde période et plus exactement à la 83' par l'intermédiaire du stratège de l'Etoile Oussama Abid (victime lui aussi de critiques acerbes ces derniers temps) qui a su fixer la paire axiale de l'ASS et placer un tir croisé à ras de terre qui a trompé la vigilance de Wassim Karoui, le portier de Soliman. Les locaux ont obtenu un penalty imaginaire, faut-il l'avouer, à la 93' accordé par l'arbitre de la rencontre Houssem Boulaares, transformé avec réussite par Rayen Hamrouni.

Au final, les coéquipiers de Oussama Abid ont réussi leur pari malgré toutes les difficultés et les aléas en tous genres en accédant au play-off avec la note optimale en termes de bonus. De quoi envisager la supercoupe de Tunisie dimanche prochain face à l'OB dans les meilleures dispositions, mentales notamment.