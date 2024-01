Afrique: CAN 2023 / Yasser Larouci - « On donnera le maximum pour le peuple »

Yasser Larouci s'apprête à vivre sa première expérience en Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) avec l'Algérie. À quelques jours de ce rendez-vous inédit, l'arrière gauche qui se prépare avec sa sélection au Togo, s'est confié au micro des journalistes, dont celui d'Africa Top Sports. Le joueur de Sheffield (Angleterre) se montre déterminé.

Journaliste : Comment percevez-vous le cadre de travail ici au Togo ?

Yasser Larouci : C'est un pays proche de la Côte d'Ivoire. Ça doit être des climats assez similaires. Je pense que ça peut nous aider.

Journaliste : À quelques jours de la CAN 2023, quelles sont vos aspirations pour la compétition ?

Y. L. : Donner le maximum pour gagner le maximum de matchs. On va donner le meilleur pour rendre fier le peuple et gagner le maximum de matchs pour aller loin dans cette compétition.

Journaliste : Avez-vous un message particulier à transmettre au peuple algérien ? Une promesse peut-être.

Y. L. : Moi je ne peux rien promettre. Juste la promesse de se donner à fond, se battre dur pour le pays.

Journaliste : Quel sentiment éprouvez-vous à l'approche de votre première participation à la CAN ?

Y. L. : Moi ça me fait plaisir d'être là, c'est ma première CAN. Je suis content de pouvoir y participer. On donnera le maximum pour le peuple et représenter le pays.

%

Je pense qu'on est bien conseillé, il y a des gens qui ont plus d'expérience que nous. Ils seront là pour nous aider et les nouveaux on sera là aussi pour les aider.

« Une CAN,

ça n'a pas de prix »

Journaliste : Cette opportunité est-elle une occasion en or pour vous, pour combler votre manque de temps de jeu ? Disputer des matchs amicaux, faire beaucoup de séances d'entrainement.

Y. L. : Même si j'avais eu autant de temps de jeu que je voudrais, ça reste une opportunité en or, puisque ça reste la CAN. Faire une CAN avec son pays, ça n'a pas de prix.

Journaliste : Le peuple algérien attend beaucoup de vous pour cette participation.

Y. L. : Comme je le dis, on va essayer de les rendre fiers, de donner le maximum, se battre jusqu'à la fin.

Journaliste : Comment vivez-vous la concurrence à gauche avec Aït-Nouri, vous jouez tous en Premier League

Y. L. : Je ne le vois pas comme une concurrence. On est des coéquipiers. On est là pour le même but. Du coup, pour moi c'est différent. On est là pour le même objectif.