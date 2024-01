Sénégal: Fesnac - Kaffrine va mettre en valeur plusieurs de ses facettes culturelles (Responsable)

Kaffrine — La région de Kaffrine (centre-ouest) va mettre en valeur plusieurs de ses facettes culturelles dont la musique traditionnelle »Ngoyane » et le théâtre traditionnel, à la 12ème édition du Festival national des arts et de la culture (Fesnac), prévue du 8 au 12 janvier, dans la région de Fatick, a indiqué le directeur de son centre culturel régional, Abdourahmane Diallo.

» La région de Kaffrine va amener le +Ngoyane+, une musique traditionnelle originaire du Saloum, la danse +prime+ et +Ndeleu+, au prochain Festival national des arts et de la culture . On va en plus du théâtre, essayer d'intégrer les éléments du patrimoine de la région de Kaffrine », a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Il a assuré que la région « est fin prête pour participer au Fesnac », et que l'heure est aux « derniers répétitions et réglages ». Il a signalé la sélection, à l'issue d'une audition, d' »un groupe de musique basé à Koungheul, d'une troupe de théâtre de Birkilane, d'un groupe de danse de Kaffrine ».

»Pour le conte, le slam et l'art plastique, les artistes des départements de Malem-Hodar et Kaffrine vont représenter la région », a-t- il ajouté.

La 11e édition du Fesnac s'était tenue dans la région de Kaffrine, sous le thème : » Femme, éducation culturelle et développement socioéconomique ».