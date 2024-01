Ile Maurice: Qualification olympique - Morand mène la course

Au terme de cette année de compétition, voici un petit résumé de la situation des athlètes mauriciens engagés dans la course à la qualification olympique, à travers le quota continental. Valeur du jour, c'est Priscilla Morand qui mène.

Le 11 novembre dernier, elle s'offrait la médaille d'argent au Dakar Open 2023. Une semaine plus tard, au Montréal Panamerican Open 2023, elle s'adjugeait, cette fois, le bronze. Certes, les «Open» ne sont pas porteurs d'énormes points, mais les deux cités et auxquels Priscilla Morand a pris part lui ont rapporté 120 points (70 pour l'argent et 50 pour le bronze). Ce qui porte son total de points à 858 et la qualifie, valeur du jour, pour les Jeux olympiques de Paris grâce au quota continental.

Elle se positionne à la 39e place au tableau des -48 kg, soit la 2e Africaine la mieux classée, après la Sud-Africaine Geronay Whitebooi, 36e avec 1010 points. La Tunisienne Oumaima Bedioui est, elle, la 3e Africaine, sur le classement, avec 41e place grâce à ses 820 points.

Première participation aux JO

L'écart entre les trois est mince. Donc, les choses peuvent bouger très vite. On ne peut que souhaiter que Priscilla Morand enchaîne les belles performances pour conserver toutes ses chances de savourer une première participation aux JO.

Christiane Legentil rêve, elle, d'une seconde. Après ceux de Rio en 2014. Pour cela, elle devra batailler dur. Car, valeur du jour, avec son total de 393 points, elle est 62e sur le classement des -57 kg, et seulement la 5e Africaine, après la Guinéenne Mariana Esteves (1272 pts), l'Ivoirienne Zouleiha Dabonne (906 pts), la Sud-Africaine Jasmine Martin (647 pts) et l'Angolaise Andreza Antonio (410 points). Rien n'est perdu pour Christiane Legentil, mais pour continuer à espérer partir à Paris, elle devra, non seulement, participer à un maximum de tournois, mais aussi se retrouver sur les podiums.

On a aussi un élément masculin, engagé dans cette quête, nommément Rémi Feuillet. Actuellement, il a 594 points et occupe le 56e rang au tableau de la catégorie des -90 kg. Strictement sur le classement des Africains, il se situe à la 4e place, derrière le Sénégalais Abderahmane Diao (1060 pts), l'Égyptien Omar Elramly (874 pts) et le Sénégalais, Ryan Dacosta (601 pts).

À noter que nous aurons droit à seulement un quota continental et celui-ci ira à l'un des trois athlètes mauriciens mentionnés, soit celui qui, à la fermeture de la fenêtre de qualification en mai prochain, aura totalisé le plus de points.