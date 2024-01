Congo-Brazzaville: « Bonana 2024 » - Le public attendu à l'IFC du 12 au 13 janvier

Organisé chaque début d'année par Brazza comedy show en partenariat avec l'Institut français du Congo (IFC), le rendez-vous du rire « Bonana » annonce ses couleurs pour les 12 et 13 janvier. Au menu, des sketchs époustouflants pour deux soirées à gorge déployée.

Sous la direction artistique de Junior de Mat, "Bonana" c'est du show 100% stand-up à l'africaine. En effet, le festival ne réunit pas seulement les artistes nationaux, mais aussi s'efforce, édition après édition, de convier les talents d'autres pays pour des soirées humoristiques reflétant au mieux l'étendue des valeurs présentes sur le continent.

Pour l'édition 2024, le festival réunira plusieurs humoristes locaux connus du grand public à l'instar de Malika. Aujourd'hui dix ans, Malika s'est lancée dans la comédie alors qu'elle n'avait que 5 ans. Petite de par son âge et peut-être sa taille, la jeune humoriste rivalise depuis 2019 avec ses aînés dans ce domaine. Son audace, son sens de l'humour, ses histoires ahurissantes et l'étendu de sa créativité seront une fois de plus à apprécier lors de "Bonana 2024".

Avec son talent à imiter différentes personnalités internationales dont le président de la République de son propre pays le Congo, Denis Sassou N'Guesso, Roblin président participera une fois de plus au festival "Bonana". Tout comme lui, Franche Beni et Daly Cardinal feront de même parler leurs créativités en proposant au public, comme à l'accoutumée, des histoires hors du commun sur lesquelles on ne peut s'empêcher de rire tout en s'instruisant.

Autres artistes au programme de cet événement : Maitre Tchoutchoutchou, Tchessi, Christopher Mbanz, M'vata, SEM L'honorable, Moucharaf le chirurgien du rire, Hall fils du soleil, Ririclo Ririclo. A cette récente couche d'humoristes congolais qui font largement la fierté du pays aux planx local et international, se mêlera Fortuné Bateza. Avec une expérience professionnelle dans la comédie de plus de 15 ans, il maîtrise son art et sur scène il sait comment captiver l'attention. A l'occasion de "Bonana 2024", le talent de l'artiste sera une fois de plus à savourer.

Comme invités, on comptera Félix Kisabaka de la République démocratique du Congo et Venance Jappe du Bénin. Pour le public, ce sera une belle découverte de ces deux artistes venus d'ailleurs dont le sens de l'humour ne laisse personne indifférent.