Congo-Brazzaville: Inondations - Les partenaires du Congo vont s'impliquer dans l'action humanitaire

A l'issue de l'échange avec la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, le 3 janvier à Brazzaville, à propos de l'aide humanitaire à apporter aux victimes des inondations, les partenaires du Congo se sont dit disposés à mettre la main à la pâte.

Aux partenaires, pour la plupart les agences du système des Nations unies et des ambassades de différents pays, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a énuméré les besoins dans le cadre d'une réponse humanitaire d'urgence en faveur des victimes des inondations dans les départements de la Likouala, de la Sangha, de la Cuvette, des Plateaux, de Brazzaville et de Pointe-Noire, du Niari et du Kouilou aussi.

« Il faut de la logistique pour acheminer l'aide humanitaire sur le fleuve et ses affluents, sur la route ; il faut de l'alimentaire, des médicaments, du matériel de construction, des fournitures scolaires », a indiqué la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire en précisant que le gouvernement a débloqué plus de deux milliards FCFA pour y faire face.

Les partenaires ont promis de s'impliquer selon les modalités liées à leur fonctionnement sur les délais de décaissement des fonds. Les agences du système des Nations unies, par exemple, sont dans une période de transition entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et le début du prochain. « Face à l'urgence, nous allons tenter l'impossible », a indiqué Lucien Manga, représentant de l'Organisation mondiale de la santé.

Le bilan s'est alourdi

Les données provisoires évoquées par la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa à cette occasion font état de dix-sept morts, notamment dans les départements de la Likouala et de la Cuvette, six disparus, 61842 ménages touchés, 346 000 hectares de terre inondées, 361 villages, 36 quartiers des principales agglomérations. Il y a aussi la population des localités qui longent le fleuve qui a trouvé refuge du côté de la République démocratique du Congo... « Ces chiffres ne prennent pas en compte Brazzaville et une partie de Pointe-Noire », a précisé la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Il n'est pas exclu que dans les jours à venir le bilan s'alourdisse à nouveau.