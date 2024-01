Afrique de l'Ouest: L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) atteint l'objectif de 15 milliards de dalasis de recettes pour 2023

L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a collecté 15,6 milliards de dalasis de recettes en 2023, selon son directeur général, Mr Yankuba Darboe.

Au cours de l'année écoulée, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a été chargée par le gouvernement de collecter la somme de 15,2 milliards de dalasis. Cela représente une croissance de 19 % par rapport à l'objectif de recettes fixé pour 2022.

« Je suis ravi d'annoncer que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a collecté, au 31 décembre, la somme de 15,656 milliards de dalasis. Cette somme représente une collecte supérieure de 4 % à l'objectif fixée et une croissance de 23 % des recettes par rapport aux recettes prévues pour 2022, » a-t-il déclaré hier lors d'une conférence de presse.

Il a considéré ce résultat comme un témoignage du travail acharné et du dévouement de l'équipe de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), du soutien du gouvernement et de la coopération des contribuables et des parties prenantes.

Selon Mr Darboe, cette performance est attribuée à une « croissance nominale substantielle de 36% dans le commerce international ou en termes absolus de 2,239,357,480,01 milliards de dalasis et une croissance impressionnante de 11% pour les taxes domestiques ou une variation absolue de 735,441,739,75 millions de dalasis par rapport à la performance des recettes de 2022 pour les deux départements. »

Il a précisé que le thème de la conférence de presse ne concerne pas uniquement les recettes de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), mais également les réformes entreprises par l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), les défis rencontrés en 2023 et les projets pour 2024.

Mr Darboe a déclaré que tout au long de 2023, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a mis en oeuvre avec succès une série de réformes et de stratégies visant à améliorer l'efficacité, la transparence et l'optimisation des processus de collecte des recettes.

Il a révélé que l'introduction du système SYDONIA World a contribué de manière considérable à la performance des recettes dans le domaine du commerce international. « En 2023, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a créé un Bureau de l'Impôt sur les Revenus de Location chargé d'administrer les revenus locatifs, et ce, afin de tirer profit du nombre croissant de propriétés de location dans le pays, » a-t-il révélé, indiquant que l'Unité de l'Impôt sur les Revenus de Location a collecté la somme de 72,32 millions de dalasis au cours de sa première année d'existence. Cela représente une croissance impressionnante de 87 % par rapport à l'année précédente.

Cependant, a-t-il ajouté, « l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) reconnaît la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer l'adhérence à la loi dans cette catégorie. »

Il a déclaré qu'en 2023, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a introduit une solution informatique pour les marchandises soumis à accises, les services de télécommunications et les carburants raffinés par le biais d'un accord de PPP. « En 2023 également, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a signé un autre contrat de PPP pour la mise en oeuvre de la plateforme de guichet unique, du suivi électronique et du pont-bascule numérique, dont les mises en oeuvre sont actuellement en cours, et nous espérons que cette solution informatique renforcera le commerce et modernisera l'administration des recettes, » a-t-il ajouté.

Mr Darboe a déclaré aux journalistes qu'à l'heure où le monde devient un espace numérique, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) tire également profit des solutions informatiques en vue de numériser « l'ensemble de nos processus et procédures d'entreprise, et ce, afin de rendre la conformité fiscale plus facile et moins coûteuse pour les contribuables. »

