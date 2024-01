Congo-Brazzaville: Appui budgétaire - Le Parlement approuve un prêt de plus de 21 milliards FCFA de la BIRD

L'Assemblée nationale et le Sénat ont autorisé, au cours de leur session budgétaire dont les travaux se sont achevés le 23 décembre dernier, la ratification de l'accord de prêt pour le deuxième financement à l'appui des politiques de développement pour la gestion budgétaire et la croissance inclusive entre le Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

D'un montant de 32 900 000 euros, soit 21 580 985 300 FCFA, le prêt s'inscrit dans le cadre du soutien au programme pour la Facilité élargie de crédit conclu entre la République du Congo et le Fonds monétaire international. Ce deuxième financement repose essentiellement sur deux composantes : le renforcement de la viabilité budgétaire et la gouvernance ; la création des conditions d'une croissance inclusive.

L'accord vise, entre autres, à combler le gap résiduel du financement du programme de facilité élargie de crédit ; corriger les déséquilibres macroéconomiques et impulser une reprise économique dans le contexte post-pandémie. Il s'agira aussi de poursuivre l'assainissement des finances publiques et la restructuration globale de la dette ; mettre en oeuvre des réformes structurelles adoptées, afin de renforcer la gouvernance ; s'attaquer à la problématique de la diversification de l'économie dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026 et du programme de réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.