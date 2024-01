Congo-Brazzaville: Sciences de la terre et de l'univers - Un regard sur l'ouvrage « La matrice thermodynamique »

Le livre de Josammy Ganga Samba a le mérite d'être le premier à avoir abordé la matrice thermodynamique et son auteur est par conséquent le premier homme de l'histoire du monde à découvrir les réactivités réelles des lois cosmiques les plus élevées qui régissent l'univers.

Josammy Samba Ganga a développé, dans le domaine de l'astronomie ou des sciences de la terre et de l'univers, une technologie dénommée « La technologie de la matrice thermodynamique Alpha et Omega ». Cette technologie permet, selon lui, de résoudre les énigmes scientifiques liées à l'univers. Il a exposé cette méthode dans un ouvrage intitulé : « Alpha et Omega thermodynamique Sigma Zg Matrix ».

En effet, depuis belle lurette, cet auteur s'est consacré à la conquête du monde, avec pour alliés essentiels la philosophie, la science et la technologie. Après des décennies de recherches et d'expériences astrophysiques et cosmologiques, certains plus grands mystères de l'univers sont en train d'être dévoilés. Pour lui, la planète terre est confrontée à de graves problèmes tels que les changements climatiques et d'autres réactions thermodynamiques, notamment les incendies de forêts, l'effondrement des calottes glaciaires polaires, l'élévation des températures, etc. Cependant, toutes ces catastrophes ne sont que partiellement connues et identifiées. Elles ne sont donc pas entièrement comprises dans leur intégralité, de manière globale, selon le chercheur. D'où a-t-il utilisé sa technologie de la « matrice thermodynamique Alpha et Omega » pour déterminer toutes les actions universelles, les réactions, la lévitation entre les entités, leurs propriétés ainsi que leur durée. Il met en lumière la réactivité des galaxies, l'apparition de la vie sur terre, la formation des corps cosmiques ainsi que l'énergie noire. C'est donc un grand pas en avant dans la physique fondamentale et la compréhension de l'univers lui-même.

Comprendre la ruée vers l'univers est l'une des tentatives expérimentales les plus intéressantes et passionnantes pour les scientifiques. A cet effet, la contribution de Josammy Samba Ganga est très significative, après plusieurs années d'études. Depuis lors, le chercheur est impliqué dans de nombreux projets scientifiques aux Etats-Unis et ailleurs, dans le monde. Détenteur de cinq brevets dont quatre aux Etats-Unis et un autre en international, pour la création et la découverte de cent nouvelles formules chimiques et biochimiques, il est parmi les premiers scientifiques à découvrir les véritables réactivités des plus hautes lois cosmiques, celles qui régissent l'univers. Des lois qu'il a énumérées dans son ouvrage publié aux éditions Paramount Publisher, aux Etats-Unis d'Amérique, primé par conséquent meilleur ebook sur la thermodynamique dans ce pays.

Né le 13 avril 1969 à Brazzaville, Josammy Ganga Samba est un inventeur, écrivain scientifique et chercheur américain d'origine congolaise, vivant à San Diego en Californie, aux Etats-Unis. Passionné de découvrir et de comprendre les faits qui entourent l'univers, il s'est inscrit dès son plus jeune âge dans différents établissements et universités et est sorti de là avec sept brevets internationaux obtenus, ainsi que la création et la découverte de cent nouvelles formules chimiques et biochimiques.