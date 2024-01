Congo-Kinshasa: Boxe - Le Congolais Martin Bakole nouveau numéro un mondial des poids lourds WBA

Dans le dernier classement publié par la WBA, la World Boxing Association, Martin Bakole apparaît au rang de numéro un mondial des poids lourds. Une grande première pour un boxeur africain qui pourrait offrir au natif de Kananga (République démocratique du Congo) l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde.

Après cinq ans passé à la deuxième place du classement des poids lourds de la WBA, Martin Bakole a accédé finalement à la première place du classement d'une des quatre grandes fédérations de boxe mondiales. Un fait marquant pour le boxeur congolais mais aussi pour tout un continent puisqu'il devient ainsi le premier africain à occuper cette première place chez les poids lourds. Il détrône ainsi l'Anglais Anthony Joshua, le Néo-Zélandais Joseph Parker est quant à lui troisième du classement.

Longtemps dans l'ombre, Martin Bakole s'était révélé au grand public en battant en mai 2022 le Français Tony Yoka qui n'a plus regagné depuis. En novembre dernier à Riyad en Arabie saoudite, le Congolais n'avait fait qu'une bouchée d'un autre Français, Carlos Takam, contraignant l'arbitre à stopper le combat durant le quatrième round.

Cantonné au début de sa carrière à un rôle de sparring-partner, notamment de Tyson Fury et d'Anthony Joshua, Martin Bakole est passé pro en 2014 à l'âge de 21 ans. Sous les ordres de Billy Nelson avec qui il s'entraîne en Écosse, le pugiliste a livré 23 combats : 22 victoires dont 14 par KO et une défaite.

%

Bientôt un combat pour le titre mondial ?

Un bilan impressionnant qui ne lui a pourtant pas donné l'occasion de disputer un combat pour le titre de champion du monde, ce qui pourrait prochainement changer avec cette nouvelle place de numéro un mondial. Aucun tenant du titre n'a en effet encore souhaité affronter le Congolais, notamment pour des raisons marketings mais aussi par crainte d'affronter le colosse d'1m98 pour 120 kg selon son entraîneur qui le décrivait en 2020 comme le lourd « le plus évité de la planète ». « Les boxeurs sont intelligents. Ils savent. Quand il malmène quelqu'un en sparring, le gars rentre chez lui et se dit qu'il n'a aucun intérêt à l'affronter en combat », expliquait alors Billy Nelson dans une interview accordée au journal anglais The Sun.

Il sera donc désormais difficile pour les promoteurs d'ignorer le nouveau numéro un mondial des lourds lorsque la question de l'organisation d'un combat pour le titre de champion du monde WBA, détenu pour le moment par l'Allemand d'origine syrienne, Mahmoud Charr, se posera.

Fierté de la RDC

Ce nouveau statut fait en tout cas la fierté de la République démocratique du Congo. Le chanteur Gims a par exemple tout de suite partagé le nouveau classement WBA sur son compte Instagram pour féliciter Martin Bakole, rapporte notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mwangala.

Pour Mons Monsheju, journaliste à Canal Mercure, la télévision de Kinshasa, cette place de numéro un mondial n'est toutefois pas vraiment une surprise. « Je ne suis pas très surpris. Bakole est un grand et un très bon boxeur qui est en train de progresser chaque jour un peu plus. Maintenant, c'est le titre et grand combat qu'il veut. Je pense que cette position va l'aider, en tout cas, à y parvenir », explique-t-il.

David Tshama, dit « Coeur de lion », champion d'Afrique de boxe ABU chez les moyens, y voit lui une nouvelle source de motivation pour Martin Bakole. « Je pense que c'est la sommité même, de ce qu'un boxeur peut rêver. C'est une fierté d'abord pour nous, les boxeurs congolais. Il nous pousse, nous qui sommes ses fans, à aller encore plus de l'avant et de chercher aussi à être, peut-être, la troisième personne à atteindre ce niveau international, et être peut-être premier dans les classements des fédérations », conclut le boxeur.