Algérie: Conseil de sécurité - L'Algérie appelle à 'éviter l'escalade de la tension' en mer Rouge

NEW YORK (Nations unies) - Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Bendjama, a mis en garde contre l'"émergence d'un conflit régional aux conséquences incontrôlables" en mer Rouge et appelé à "éviter de prendre toute mesure susceptible d'aggraver la tension au Yémen et de saper les grands efforts déployés par l'envoyé spécial de l'ONU dans la région".

Le diplomate algérien a appelé aussi à "éviter de prendre toute mesure susceptible d'aggraver la tension au Yémen lui-même et de saper les grands efforts déployés par l'envoyé spécial de l'ONU, qui a reçu le soutien des parties locales et régionales".

Il a estimé que ces développements en mer Rouge "ont des conséquences majeures sur la sécurité économique et maritime de la région", ajoutant que "la mer Rouge constitue un corridor essentiel pour le commerce mondial et est responsable d'environ 15% des activités maritimes mondiales, et protège la navigation maritime dans la région".

Il a appelé, à cet effet, à "remédier aux causes profondes des entraves à la liberté maritime afin d'aboutir à une réponse globale".