Ile Maurice: L'année de Tracy Durhone

Tracy Durhone a écrit l'histoire du judo mauricien. En effet, elle a décroché une médaille d'or chez les +78 kg, aux derniers Jeux de la Francophonie, tenus du 28 juillet au 6 août dernier à Kinsasha, en République Démocratique du Congo. La toute première obtenue par un judoka mauricien à cette manifestation sportive.

«Tracy a démontré par sa performance tout son potentiel. Et je crois fermement que le meilleur est à venir pour elle. Ça a été une joie immense de la voir combattre comme elle l'a fait. Elle s'est montrée appliquée et respectueuse des consignes», avait déclaré la head coach, Priscilla Chery.

Cette dernière attribue également le triomphe de Tracy Durhone à sa détermination et sa résilience. Car, malgré les difficultés occasionnées par la pandémie de la Covid 19, et celles présentes sous diverses formes, dans le cheminement d'un athlète - et de tout un chacun - Tracy Durhone est toujours habitée par l'envie d'avancer. D'aller plus loin, plus haut.

Quelques jours après sa consécration aux Jeux de la Francophonie, Tracy Durhone s'est distinguée avec une médaille de bronze aux Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) à Madagascar. Et, par la suite, aux Championnats d'Afrique seniors à Casablanca, en Égypte, elle a confirmé sa montée en puissance en s'adjugeant le bronze.

Sur les traces de maman

C'était son tout premier podium africain. Et, on peut être sûr que ce ne sera pas le dernier. Car, Tracy Durhone, tout juste la vingtaine, représente le futur du judo mauricien. Son parcours en cette année 2023 signifie aussi que Tracy Durhone est bel et bien sur les traces de sa maman, Marie-Michelle, qui a en de nombreuses occasions fait honneur au quadricolore, notamment avec ses deux médailles de championne d'Afrique (1992 et 1998).

Toujours aux Championnats d'Afrique 2023, Maurice a savouré une deuxième médaille. Toujours en bronze, grâce à Rémi Feuillet. Sinon, six autres combattants locaux étaient en lice à Casablanca, dont Priscilla Morand et Christiane Legentil, qui hélas, n'ont pas été en mesure d'accrocher un podium.

Comme Tracy Durhone, un autre jeune judoka a écrit un nouveau chapitre du judo mauricien. Il s'agit de Lucas David qui a offert, fin juillet dernier, au pays son tout premier podium dans un championnat d'Afrique Cadets.

Venons-en aux JIOI maintenant. Si l'objectif annoncé était de récolter une aussi bonne, sinon une meilleure moisson qu'en 2019 quand on avait pris six médailles d'or, il n'a malheureusement pas pu être atteint. Maurice n'enregistrant que quatre médailles d'or, grâce notamment à Sarah-Sylva Rioux (-52 kg), Christiane Legentil (-57 kg), Kimberley Jean-Pierre (-63 kg) et Rémi Feuillet (-90 kg). Considérant que l'on jouait away, avec un très bon niveau de compétition, et ajouter à cela, le fait que la préparation de la majorité des judokas se soit faite exclusivement sur le sol local (hormis celle de Priscilla Morand, Rémi Feuillet et Christiane Legentil), les dirigeants de la Fédération mauricienne de judo (FMJ) et la head coach, Priscilla Chery, se sont dits satisfaits.