Ethiopie: La France s'est engagée à rétablir les services de base dans les trois régions éthiopiennes qui ont été endommagées pendant le conflit - AFD

<strong>Addis Abeba, le — : - La France travaille avec ses partenaires pour améliorer les services de base, notamment la sécurité alimentaire, dans les trois régions affectées par le conflit", a déclaré le directeur de l'Agence française de développement de l'Éthiopie.

Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopienne, le directeur de l'AFD en Éthiopie, Louis Antoine Souchet, a noté que l'AFD participe activement aux efforts de développement en collaboration avec l'Éthiopie dans divers secteurs, notamment le développement de l'énergie, la planification urbaine, le développement des zones post-conflit et l'agriculture.

Dans le cadre de l'accord signé avec l'Union européenne pour soutenir le secteur agricole dans les régions d'Éthiopie affectées par le conflit, des mesures ont été prises rapidement pour que les semences agricoles puissent être plantées, que les activités puissent se poursuivre et que les infrastructures nécessaires puissent être construites, a ajouté le directeur.

Par exemple, afin de permettre dans l'état de Tigray de reprendre ses activités normales et de retrouver l'accès aux semences, de réduire l'insécurité alimentaire et d'être en mesure d'améliorer son efficacité pour réduire la dépendance à l'égard de l'aide alimentaire extérieure, nous les aidons à construire rapidement des centres de services pour les agriculteurs, des infrastructures d'irrigation, etc, a t-il assuré.

Dans le secteur des infrastructures, en particulier dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications, l'AFD a contribué également à rétablir les services de base de la population en réparant les infrastructures qui ont été endommagées pendant le conflit, selon le directeur.

Il a ajouté que la construction de nouveaux hôpitaux et d'écoles dans ces régions et leur rénovation font partie de nos projets.

Le directeur a noté que l'AFD soutient le travail de protection du patrimoine de l'Éthiopie afin de rendre le pays attrayant pour les touristes, a déclaré Souchet.

Il a souligné que la rénovation et la construction des églises de Lalibela, en cours depuis deux ans, ont été améliorées et présentées aux visiteurs, ajoutant qu'ils poursuivront un nouveau projet appelé patrimoine durable axé sur Lalibela et ses environs en 2024.

"En 2024, nous mettrons en place un projet supplémentaire de développement du tourisme intérieur de dix millions d'euros dans la ville de Lalibela. Il est clair que la région de Lalibela est également bénéficiaire de ce projet, qui est unique au monde." a-t-il annoncé.

"Nous avons des idées avec le Centre français d'études éthiopiennes (CFEE) pour développer des projets similaires dans d'autres régions, comme dans l'état de Tigray, pour développer, rénover et protéger la gestion du patrimoine musulman et du patrimoine d'autres religions, a ajouté le directeur." a-t-il affirmé.

Le directeur Souchet a également fait l'éloge des projets de destinations touristiques en cours de construction dans différentes régions du pays qui constituent un potentiel supplémentaire pour le développement global du secteur du tourisme en Éthiopie.