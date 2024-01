Cameroun: Les 5 ans du premier ministre Dion Ngute et les grands projets économiques de 2024

Le premier ministère chef du gouvernement fête ses 5 ans dans un contexte de message de fin d'année.

C'est le journal Le Temoin qui l'annonce de façon furtive : Dion Ngute : « Cinq ans déjà ». Alors que depuis plus de deux ans les spéculations sur un éventuel nouveau gouvernement vont bon train, les hommes du 04 janvier 2019 résistent désespérément faisant de leur décret le plus long de l'histoire du Renouveau. Entre temps, les attentes continuent de se faire sentir et le tissu social se dégrade au jour le jour.

Dans un contexte de Discours à la Nation ou Paul Biya annonce « Les grands projets économiques annoncés en 2024 ». Le Journal La Vision Hebdo indique qu'il s'agit de la construction du chemin de fer Mbalam-Kribi ainsi que du terminal minéralier au port de Kribi dont la réalisation va faciliter l'exploitation et le transport des minerais de fer du Cameroun et du Congo. Le ministre des Transports Jean Ernest Masséna Ngallè Bibèhè, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Fuh Calistus Gentry et le ministre d'Etat congolais en charge des industries minières et de la géologie, Pierre Oba ont pris part le 28 décembre dernier à Pékin en Chine à la cérémonie de lancement administratif dudit projet.

Tout cela sous tendu par une Pression fiscale pour laquelle « Pas de visa sans impôts ». Le quotidien La Nouvelle Expression précise que Désormais, pour obtenir un visa de sortie, chaque individu doit présenter une attestation de Conformité Fiscale. Cette mesure oblige les citoyens et les résidents à être en règle avec leurs impôts, assurant ainsi qu'ils ont rempli leurs obligations fiscales.

%

Avec pour objectif, à terme de résoudre un Problème de Développement du Cameroun. Sur le sujet, le Journal Forum Libre estime que « Paul Biya accuse la conjoncture internationale ». Dans son discours du 31 décembre 2023, le président de la République indique que la conjoncture internationale a pesé de manière notable sur la situation interne du Cameroun. Dans sa défense, Paul Biya pointe du doigt la persistance de la guerre dans l'Est de l'Europe qui continue de perturber les circuits d'approvisionnement du marché mondial des produits de grande consommation avec pour conséquence l'augmentation sans cesse des prix des denrées alimentaires et les cours des ressources énergétiques...

Une conjoncture qui fait qu'entre le Cameroun et la Corée du Sud, il y ait un « Nouveau coup d'accélérateur ». L'ouverture de l'ambassade camerounaise à Séoul, à travers un décret présidentiel le 2 décembre dernier, est un tournant majeur dans la coopération bilatérale déjà dense diversifiée et fructueuse avec ce pays d'Asie. Dans une interview accordée à (Cameroon Tribune Pp.4-5), l'ambassadeur Nam Ki-Wook entrevoit un avenir encore plus reluisant, avec une augmentation des échanges entre les deux Etats et un accroissement des investissements.