Le personnel du ministère de l'Economie et des Finances a présenté mercredi ses voeux au ministre, Sani Yaya.

La directrice de Cabinet, Akou Mawussé Adetou Afidenyigba, a salué son 'leadership' à la tête de ce département stratégique.

Elle a souligné l'efficacité des réformes engagées en interne, notamment une meilleure coordination entre les services.

M. Yaya s'est félicité de la résilience de l'économie nationale en dépit d'un contexte international complexe.

Il a rappelé la confiance renouvelée des institutions internationales en mentionnant la nouvelle FEC (Facilité élargie de crédit) accordée récemment par le FMI pour un montant de 400 millions de dollars à taux nul.

Le ministre a enfin appelé ses collaborateurs 'à la culture de l'excellence dans la polyvalence'.

Le paysage économique a connu une transformation significative sous la direction de Sani Yaya, qui occupe le poste de ministre depuis plusieurs années. Son engagement et ses initiatives ont eu un impact notable sur le développement économique et financier du pays.

L'une des réalisations les plus notables de Sani Yaya est la stabilité économique qu'il a contribué à instaurer au Togo.

Grâce à une gestion prudente des finances publiques, le pays a connu une période de croissance économique soutenue. Les réformes mises en place pour renforcer la transparence et l'efficacité de la gestion des ressources publiques ont permis d'attirer davantage d'investissements nationaux et étrangers.

Sous sa direction, le Togo a entrepris des efforts significatifs pour diversifier son économie comme l'impose la Feuille de route élaborée par le président Faure Gnassingbé.

Le ministre a oeuvré en faveur de la promotion de secteurs tels que l'agriculture, les infrastructures, le secteur privé, et les technologies de l'information et de la communication. Ces initiatives visent à réduire la dépendance à l'égard de secteurs spécifiques et à stimuler la création d'emplois.

M. Yaya a également mis l'accent sur l'inclusion financière, visant à étendre l'accès aux services financiers à un plus grand nombre de Togolais. Cette démarche a contribué à l'amélioration de la vie des citoyens en favorisant l'épargne, l'investissement et l'entrepreneuriat.

Le ministre togolais de l'Économie et des Finances, sous l'impulsion du chef de l'Etat, a su établir des partenariats solides avec des institutions internationales et des pays étrangers. Ces collaborations ont permis d'obtenir un soutien financier et technique précieux pour la mise en oeuvre de projets de développement clés.

Sani Yaya a également été un défenseur de la lutte contre la corruption. Sa volonté de renforcer la transparence et la responsabilité au sein du gouvernement a contribué à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.

L'action de Sani Yaya a été marquée par un engagement continu en faveur de la croissance économique, de la stabilité financière et de l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Son leadership a permis au pays de faire des progrès significatifs et de se positionner favorablement sur la scène économique régionale et internationale.