Congo-Brazzaville: Vœux de Nouvel An - Le message du chef de l'État est une invite au gouvernement, selon Clotaire Mboussa Ellah

Réagissant au message de vœux du chef de l'Etat, le président du Comité d'action pour le renouveau (CAR), Clotaire Mboussa Ellah, a déclaré que ce discours doit être perçu comme une invite au gouvernement qui « doit accélérer le processus des réformes sociales » concernant la réduction de la pauvreté et surtout le chômage des jeunes.

« Le président de la République, en fait, a plaidé pour une meilleure prise en charge des aspirations des jeunes. Il est parti de loin sur la base d'un constat du fait que notre pays est sur la bonne voie ; qu'il connaît une embellie perceptible de l'économie. En clair, le pays renoue avec la croissance et son retour aux équilibres macroéconomiques cette année n'est plus à douter. La jeunesse donc ne devra plus rester en marge. C'est-à-dire il faudra lui assurer l'éducation, la formation et l'emploi », a commenté le président du CAR, une formation politique de l'opposition.

Selon lui, on devrait déterminer la grille ou la tranche d'âge de la jeunesse et la quantifier pour savoir si c'est de la naissance à 35 ans ou plus. L'exécutif devrait également, a-t-il poursuivi, déterminer le pourcentage des jeunes chômeurs, sans emploi ou déscolarisés. « Parce que quand j'entends parler de jeunesse, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut éviter que l'on confonde tout. Il y a peut-être d'autres qui font allusion aux jeunes d'une certaine tranche d'âge, voir au-delà de 50 ans ou dont l'âge varie entre 18 et 35 ans défini par la loi ou toute personne qui a un état ou esprit jeune... Il faudrait qu'on définisse tout ça », a-t-il suggéré.

L'année ayant 365 jours, donc quatre trimestres, Clotaire Mboussa Ellah pense que le gouvernement devrait déjà anticiper sur ce qu'il prétend réaliser au cours des trois premiers mois de l'année. « Le modus operandi doit être arrêté. Tous les regards sont désormais tournés vers les départements ministériels en charge de l'enseignement général et technique, surtout de la jeunesse, de la formation qualifiante et de l'emploi. Je crois qu'ils sont beaucoup attendus dès cet instant que le président de la République l'a déclaré », a-t-il conclu.