Congo-Brazzaville: Vœux de Nouvel An au corps diplomatique - Denis Sassou N'Guesso réitère son engagement en faveur de la paix

Au cours de l'échange des vœux, le 4 janvier à Brazzaville, avec le corps diplomatique, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a prôné la politique de non-ingérence et le renforcement de l'amitié entre les peuples, ainsi que le bon voisinage avec les pays limitrophes.

Selon le chef de l'Etat congolais, l'action diplomatique s'est inscrite, de manière résolue et constante, dans le respect des engagements pris au cours de l'année 2023. « Tout en prônant la politique de non-ingérence et de bon voisinage avec les pays limitrophes, la République du Congo oeuvrera toujours à la consolidation de la paix, gage de stabilité, et au renforcement de l'amitié entre les peuples, au service du développement et de l'intégration sous régionale », a déclaré Denis Sassou N'Guesso.

C'est ainsi qu'il a salué l'issue heureuse des élections générales en République démocratique du Congo. « C'est ici le lieu de réitérer nos sincères félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'être réélu à la magistrature suprême de ce pays frère que les liens profonds unissent à la République du Congo. Notre intérêt commun et partagé, tant à Brazzaville qu'à Kinshasa, les villes capitales les plus proches au monde, réside dans la consolidation de la paix dans nos deux pays. La paix dans cette zone contribue à la stabilité de notre sous-région d'Afrique centrale », a-t-il précisé.

Passant en revue les différentes crises qui secouent le monde, le chef de l'Etat congolais s'est, en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, réjoui des conclusions des travaux de la troisième réunion préparatoire de la Conférence de réconciliation inter-libyenne, tenue les 13 et 14 décembre derniers à Sebha. « Nous adressons nos vives félicitations aux différentes parties libyennes pour leur détermination à prendre part au forum de réconciliation qu'elles ont décidé de tenir le 28 avril prochain dans la ville de Syrte », a-t-il souligné.

S'agissant de la situation au Sahel, il a appelé tous les acteurs concernés à privilégier le dialogue et la recherche de solutions politiques, afin, a-t-il dit, d'épargner la population déjà lourdement meurtrie des conséquences de plus en plus tragiques de cette crise. Quant au Soudan, Denis Sassou N'Guesso a exhorté les belligérants à poursuivre les pourparlers si difficilement engagés, en vue d'un cessez-le-feu durable. « La vision de l'Union africaine de faire taire les armes en Afrique doit prévaloir et s'imposer pleinement à tous les niveaux », a-t-il rappelé.

Le dialogue, seule voie incontournable menant à la restauration de la paix

Le président Denis Sassou N'Guesso, dont le pays est membre de la mission africaine pour une médiation de paix entre la Russie et l'Ukraine, reste convaincu que les propositions formulées par l'Afrique lors des discussions avec les présidents Zelenski, à Kiev, et Poutine, à Saint-Pétersbourg, pour mettre un terme à ce conflit et parvenir à une paix durable, restent d'actualité. Car, le dialogue reste, a-t-il poursuivi, la seule voie incontournable menant à la restauration de la paix dans cette partie du monde.

Préoccupé par la guerre entre l'Etat d'Israël et le Hamas occasionnant de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, le Congo apporte son soutien aux efforts de médiation déployés par l'Egypte, le Qatar et les Nations unies, en vue de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza.

Répondant aux voeux du corps diplomatique, le chef de l'Etat a traduit toute sa reconnaissance pour ses marques de compassion et de solidarité témoignées au gouvernement et au peuple congolais, suite au drame survenu au stade d'Ornano, dans la nuit du 20 au 21 novembre dernier.

Sur le plan économique, il a rappelé que le Congo a engagé d'importantes réformes structurelles dans plusieurs secteurs avec l'appui, entre autres, de ses partenaires financiers internationaux. Il a, par ailleurs, indiqué que le Congo a obtenu l'approbation, par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, au titre de sa quatrième revue périodique, du décaissement du dernier trimestre de l'année 2023. « L'esprit de sacrifice et l'effort persévérant consenti par notre peuple portent désormais leurs fruits. Sans désemparer, la construction des infrastructures essentielles se poursuit malgré les incertitudes et les chocs générés par la crise économique qui secoue le monde. Par ailleurs, les efforts de notre pays pour la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique méritent toute attention de la communauté internationale », a-t-il relevé.

Ayant fait de la paix et le développement le leitmotiv de son action diplomatique, le Congo souhaite que 2024 apporte plus d'enrichissement dans ses relations avec chaque pays ou organisation internationale accrédité.