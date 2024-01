Congo-Brazzaville: Portrait - Diane Ayeva Ingani, avocate et fière de l'être

Avocate impliquée, à l'écoute et déterminée, Me Diane Ayeva Candice Ingani est une professionnelle du droit. Ses plaidoiries et ses interventions lors des salons entrepreneuriaux ne passent pas inaperçus au point d'en inspirer plusieurs.

Avocate franco-congolaise de 31 ans, Diane Ingani est devenue en quelques années une conseillère de premier plan qui murmure à l'oreille des entrepreneurs africains. Ambitieuse, dynamique, décontractée, telles sont les qualités qui reviennent le plus souvent lorsqu'on demande aux proches de l'avocate d'affaires de la décrire en peu de mots. Après deux masters en droit des affaires et en fiscalité internationale, elle est admise au concours d'entrée à l'école de formation du barreau de Paris. Elle démarre sa carrière dans les meilleurs cabinets d'avocats parisiens tels que Taj, Société d'avocats, une entité du réseau Deloitte, et le cabinet d'avocats Taxand, un cabinet d'avocats parisien spécialisé en fiscalité.

Depuis 2016, Diane Ayeva Ingani est avocate au barreau de Paris et oeuvre en droit douanier pour toutes les questions de contrôle fiscal, de droit fiscal international, de TVA à l'importation, de fiscalité pétrolière, de droit de la propriété intellectuelle, de droit de la famille et de droit des étrangers. " Je me suis instinctivement dirigée vers la profession d'avocate parce que c'est un métier qui est en moi depuis toute petite", déclare-t-elle

En effet, en droit des affaires, la jeune avocate accompagne les entrepreneurs et entreprises lors de la création et durant toute leur vie professionnelle. Elle intervient pour les pactes d'actionnaires, la cession de fonds de commerce, la restructuration, les augmentations et réduction du capital social. Par contre, en droit de la propriété intellectuelle, elle oeuvre tant en conseils qu'en contentieux afin de protéger les oeuvres de l'esprit, tant pour les entreprises que pour les créateurs, et ce, qu'il s'agisse de droit de propriété littéraire et artistique, de droit d'auteur ou de marque.

"Je sais que ce n'est pas évident, dans le cadre de notre profession, pour un client de travailler avec un avocat qu'on n'a pas choisi, dont on ne connaît pas les compétences et en plus qu'on ne connaît pas. Mais commis d'office, ce n'est pas perdu d'office; c'est parfois même gagné parce que les avocats commis d'office sont parfois des avocats expérimentés ou de jeunes avocats qui ont des choses à prouver, qui font tout pour sortir leurs clients de situations difficiles", renchérit l'avocate.

De plus, Me Diane Ayeva Candice Ingani propose également une assistance et conseils en droit de la famille, notamment en matière de divorce, de séparation, de succession ainsi que de droit des mineurs. En droit des étrangers et de nationalité, par ailleurs, elle est compétente pour traiter les affaires de recours , de demande de régularisation, d'obtention de visa ou encore de naturalisation.

"Les avocats ne sont pas là que pour les riches, tout le monde peut se payer les services d'un avocat. On défend avant tout une personne; une personne qui peut avoir commis des actes répréhensibles, mais qui a aussi le droit d'être défendue, d'être assistée parce qu'elle est dans un Etat de droit. Il faut savoir qu'un avocat n'est jamais du côté des victimes, mais il est à côté des victimes pour assister son client et l'accompagner dans les procédures judiciaires", explique-t- elle.