Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Présidents et ministres du Congo-Brazzaville (1958-2021) » de Placide Moudoudou

Les membres de l'exécutif qui ont influencé l'histoire de la République du Congo sont tous présentés dans le volume de 340 pages de Placide Moudoudou.

Le livre décrypte chaque régime que la jeune République du Congo a connu de 1958 à 2021. Les acteurs principaux de la politique congolaise y sont décrits chronologiquement avec les différents décrets de nomination. Le genre est à la fois historique et juridique, avec un apport documentaire bien riche, permettant au lecteur de se faire lui-même une idée assez objective sur les faits marquants de la vie sociopolitique du pays.

La lecture de cet ouvrage vise sans nul doute la consolidation de la vision nationale auprès des citoyens congolais, en se reconnaissant tous dans une même histoire à connaître et à assumer, solidairement, dans la diversité des cultures et des convictions voire des idéologies. Ainsi, au-delà des opinions quelquefois contradictoires, les Congolais pourront partager les mêmes idéaux de la quête d'une nation prospère, unie et forte.

Quelques leçons des erreurs et autres expériences heureuses ou malheureuses font réfléchir, notamment ce propos rapportés à la chute de cet essai : « Un nouveau Congo est donc possible : celui dans lequel on aurait un Congolais de type nouveau, celui qui sait distinguer les questions fondamentales de construction de notre pays de la rhétorique de tous les jours ».

Un autre constat que relève l'auteur, c'est la faible représentativité des femmes dans la gestion de la chose publique au plus niveau. « Sur plus de 350 ministres, on ne compte que moins de 30 femmes », note-t-il.

Juge à la Cour constitutionnelle, Placide Moudoudou a publié auparavant quatre essais juridiques sur le contexte de la pratique du droit en Afrique et au Congo.