Afrique Centrale: Denis Sassou N'Guesso aux ambassadeurs - Le Congo œuvrera toujours au renforcement de l'amitié entre les peuples

A l'occasion de l'échange de vœux, le 4 janvier, au Palais du peuple, avec les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités au Congo, le président de la République, accompagné de son épouse, Antoinette Sassou N'Guesso, a magnifié la politique de non-ingérence et de bon voisinage qui fonde l'action diplomatique de son pays et insisté : « La République du Congo œuvrera toujours à la consolidation de la paix, gage de stabilité, et au renforcement de l'amitié entre les peuples, au service du développement et de l'intégration régionale ».

Le chef de l'Etat a salué la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. Pour Denis Sassou N'Guesso, l'intérêt commun et partagé, tant à Brazzaville qu'à Kinshasa, réside dans la consolidation de la paix dans les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise et doyen du Corps diplomatique, René Makongo, dans son mot de circonstance, a noté que « le Congo se construit progressivement et davantage grâce à la stabilité de ses institutions, au raffermissement de la démocratie et au dynamisme de son peuple ».