Afrique: Politique africaine - Pascal Tsaty-Mabiala prédit la fin des démocraties de « façade »

Le Premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), Pascal Tsaty-Mabiala, au cours de la rentrée politique de son parti le 23 décembre dernier à Brazzaville, a indiqué que les « démocraties de façade, installées par la Françafrique, couraient le risque d'être balayées par l'éveil de la conscience africaine, caractérisée par la sublimation d'un panafricanisme hardi et assumé ».

Selon le chef de file de l'opposition congolaise, les peuples de l'Afrique aspirent, plus que jamais, à plus de liberté et de démocratie. Ils poursuivent, a-t-il déclaré, avec détermination le combat pour l'élimination des vestiges coloniaux. « Pour l'Upads, ce mouvement panafricaniste qui s'empare de l'Afrique particulièrement est une consécration de la pensée de Pascal Lissouba, authentique panafricaniste de première heure. Aussi, pas étonnant que son parti, l'Upads, puisse s'identifier par son acronyme Union panafricaine pour la démocratie sociale à la pensée de son fondateur », a rappelé Pascal Tsaty-Mabiala.

En effet, il y voit la gestation d'une autre Afrique, portée par une nouvelle génération volontariste et décomplexée, en s'imposant et en revendiquant sa place sur l'échiquier mondial, bouleversant ainsi la géopolitique actuelle. « Les cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger interpellent effectivement l'imaginaire collectif. Ce qui nous laisse constater, à la lecture de ces cas d'école, que la légitimité en politique ne rime pas toujours avec la légalité qu'elle surplombe généralement. En termes de pouvoir, l'un est naturel, l'autre est factice », a analysé le Premier secrétaire de l'Upads.