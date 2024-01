Congo-Brazzaville: Initiative 'To tanga buku' - Un projet pour redonner le goût de la lecture

Le projet "To tanga buku" consiste à redonner le goût de la lecture à certains et l'envie de lire à d'autres. C'est une action commune menée par les associations Les Ateliers Sahm et Arteres pour promouvoir le livre. Une conférence de presse a été organisée la fin de l'année dernière, en présentiel et en visioconférence, par les responsables de ces deux associations afin de lancer ce projet.

Co-animée en présentiel à Brazzaville par Bill Kouelany, fondatrice-directrice des Ateliers Sahm ainsi que par Chris Moumbounou, coordinateur des Ateliers Sahm, et en visioconférence depuis Caen (France) par Sophie Bazin, directrice de l'association Arteres- des éditions Dodo Vole, la conférence de presse a porté sur le thème « LireLibr'Ensemble, des ponts entre nous ». Les deux associations, implantées respectivement à Brazzaville et à Caen, veulent créer des ponts entre les enfants du Congo et ceux de France. Aussi se sont-elles associées pour la réalisation de « To tanga buku ! » qui signifie en français « Lisons les livres ! »

Chris Moumbounou a expliqué comment a germé cette idée. Il s'agit, selon lui, des proximités artistiques et contextuelles naturelles qui ont amené les deux associations à penser à un projet commun. La rencontre entre les deux partenaires s'est faite en Suisse, lors du Salon du livre de Genève, a-t-il indiqué. Quant à son origine, « To tanga buku - LireLibr'Ensemble, des ponts entre nous » est un projet qui tire son origine du travail mené avec le projet Popul'art. En effet, lauréat de l'appel à projets Accès culture 2021, avec leur projet Popul'art en binôme avec le centre d'art Montevideo, Les Ateliers Sahm souhaitent par conséquent renforcer les résultats obtenus, inscrire véritablement leurs actions dans la durée, avec une valeur ajoutée : le livre. Apporter le livre dans le quotidien des Congolais, mettre un livre entre les mains de chaque enfant et adulte, est un nouveau défi qu'ils veulent relever.

Ce projet a donc pour ambition de mettre un livre dans la main de chaque enfant, de jeunes artistes, de jeunes filles-mères, d'enfants de la rue et de donner à voir à tous des spectacles de danse, de théâtre et des projections de films tirés de la littérature française et francophone, de faire écouter des textes à des personnes vivant avec un handicap (mal voyant). Il vise la : valorisation de la littérature orale, promotion de l'accès et du rapport au livre ;

production des livres de qualité, symbolisant les relations entre la France et le Congo et valorisant leurs patrimoines ; valorisation des langues maternelles, français et lingala, respect des identités culturelles ; promotion du livre bilingue en tant qu'outil de solidarité, promotion du dialogue interculturel entre le Congo et la France d'aujourd'hui; appropriation des outils numériques dans le cadre des échanges bilatéraux ;

les apprentissages pluridisciplinaires, appui à l'écriture du français à l'école dans le cadre du programme scolaire ; l'exploration de sujets documentaires liés au quotidien des écoliers. Tout ceci pour arriver aux résultats ci-après : émergence de jeunes écrivains, comédiens, danseurs qui inciteront aussi les tout petits à écrire et à dessiner leurs émotions après un spectacle de danse, de théâtre, tout en se sentant libres d'expression...

Arteres et Ateliers Sahm pour la promotion de l'interculturalité

Au cours de cette conférence de presse, Sophie Bazin a présenté son association Arteres. C'est une association française créée en 2004 qui porte les éditions Dodo Vole. Elle est dédiée à la promotion de l'interculturalité. Depuis 2007, elle a développé de multiples actions avec Madagascar, et depuis 2020 des activités avec le Sénégal. En publiant des contes régionaux dans leur langue d'origine et en français, l'association Arteres souhaite participer au recueil et à l'édition de langues peu publiées. Le parti pris de publier des ouvrages jeunesse de qualité répond au besoin de sensibiliser les enseignants et les plus jeunes à la valeur patrimoniale et éducative de ces histoires. Et publier en bilingue permet l'émergence d'éléments de reconnaissance d'un territoire à l'autre, et renforce les liens interculturels. La diffusion de ses livres se fait à travers les réseaux des médiathèques et le circuit professionnel des éditions Dodo Vole.

Quant aux Ateliers Sahm, créés en 2012 à Brazzaville par l'artiste et écrivaine Bill Kouelany, ils sont une plateforme contemporaine dont la vocation est d'être un lieu d'expérimentation, de démonstration, d'échange et de partage des savoirs pour des artistes plasticiens, écrivains ou issus des arts vivants. Ce projet est né pour pallier le manque de moyens et de structures culturelles au Congo, pour offrir plus de visibilité à la création artistique congolaise sur la scène internationale.

Les Ateliers Sahm proposent tout le long de l'année une programmation pluridisciplinaire destinée au plus grand nombre, et composée de performances, lectures, spectacles, concerts, expositions, projections, conférences. Chaque mois de septembre, ils organisent une rencontre internationale d'art contemporain qui donne lieu à des ateliers de peinture, d'art vidéo, de photographie, de performance, de slam et de critique d'art. Les travaux réalisés au cours de cette rencontre sont exposés et primés. Mettant l'accent sur la mobilité des artistes et les échanges culturels, Les Ateliers Sahm s'investissent aussi depuis six ans dans un projet intitulé « Esthétiques en partage au-delà des géographies », à travers lequel sont présentées, dans une exposition collective à la Biennale Dak'Art, au Sénégal, les créations de jeunes artistes congolais et d'autres pays africains.

Notons qu'à l'issue de cette conférence de presse qui marque le début de ce projet et dont la fin est prévue en fin septembre 2025, il a été organisé également un spectacle de Slam Sahm auquel ont pris part des artistes suivants : Jorath, Carel Slameur, Aristide Slam et St Nathaël, sous l'accompagnement musical de Sahmusique. Le tout avec la lecture de trois extraits de « Tribunal des cailloux » de l'auteur Johary Ravaloson.