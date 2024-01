Cote d'Ivoire: Rapport de la Cour des comptes Amadou Coulibaly - ' Nous nous rendons compte que ce ne sont pas des institutions (...)qui seraient budgétivores

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement se réjouit du bon fonctionnement des institutions de la République, notamment la Cour des comptes, qui a publié son dernier rapport sur la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire.

Au terme du premier conseil des ministres de l'année 2024, le jeudi 4 janvier 2024, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur le dernier rapport de la Cour des comptes. "Le travail de la Cour des comptes dénote que le chef de l'État a doté la Côte d'Ivoire d'Institutions qui marchent. Chacune d'elles a un rôle à jouer, certaines dans le cadre de la consolidation de la démocratie, certaines dans le cadre du développement de nos localités (Sénat) et certaines dans le cadre de la bonne gouvernance, quand on regarde la Haute autorité pour la bonne gouvernance ou la Cour des comptes (...) Je suis heureux que nos concitoyens apprécient enfin que chacune de ces structures a un rôle et participe à la consolidation de notre démocratie et aux règles de bonne gouvernance.

Quand il y a un rapport d'audit, il vous est soumis et vous réagissez, avant que la version définitive ne sorte. Ce que je note, c'est que nous avons des Institutions qui marchent, qui sont solides et qui sont capables de juger le travail de l'Exécutif. C'est un contrôle, il faut s'en féliciter. En définitive, nous nous rendons compte que ce ne sont pas des Institutions qui n'ont pas d'utilité et qui seraient budgétivores. Dans le cadre de la consolidation de notre démocratie, elles ont toute leur place et chacune d'elles fonctionne. Nous venons de nous en rendre compte avec le rapport de la Cour des comptes", a commenté Amadou Coulibaly.

Un communiqué du ministre des Finances et du Budget annoncé

Le ministre Amadou Coulibaly a annoncé que le ministre des Finances et du Budget produira un communiqué, pour apporter des réponses aux questions de recouvrements effectués par l'Office national de l'état-civil et de l'identification (ONECI) et l'entreprise SNEDAI Côte d'Ivoire, concernant les passeports : " SNEDAI a une concession de l'État et elle date des années 2006-2007. Il y a pu avoir quelques écueils. Dans le cadre du contrôle permanent de l'action de l'État, c'est l'État lui-même qui a détecté ces écueils et s'est donné les moyens de les corriger. Je ne vois pas pourquoi un État qui se donne les moyens de mettre de l'ordre dans le fonctionnement des structures qui l'accompagnent doit être voué aux gémonies, cloué au pilori. C'est nous-mêmes qui nous sommes donné les moyens de contrôler et c'est nous-mêmes qui appliquons les résultats des contrôles que nous faisons lorsque ça ne marche pas".