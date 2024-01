Afrique: Seychelles pays africain le plus riche, selon le magazine Global Finance

Les Seychelles ont été classées pays le plus riche d'Afrique dans l'édition du Global Finance Magazine publiée le 21 décembre.

Selon le magazine, les Seychelles sont classées au 56ème rang mondial et en tête de liste des pays africains avec un produit intérieur brut (PIB) et une parité de pouvoir d'achat (PPA) de 39 662 dollars.

Les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, comptent un peu plus de 100 000 habitants et leur économie dépend principalement du tourisme et de la pêche.

En 2023, jusqu'au mois de novembre, les Seychelles ont accueilli 317 915 touristes, contribuant 873 millions de dollars à l'économie de janvier à novembre, soit une augmentation de 4,8 % par rapport à la même période en 2022.

Le magazine Global Finance affirme que « bon nombre des pays les plus riches du monde sont également les plus petits du monde : la pandémie et le ralentissement économique mondial n'ont pratiquement pas entamé leur immense richesse ».

Il ajoute que même si le produit intérieur brut (PIB) d'un pays représente la valeur totale des biens et services produits, diviser cette production par le nombre de résidents à temps plein donne une estimation plus précise de la richesse relative d'un pays.

"Alors que le produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur de tous les biens et services produits dans un pays, diviser cette production par le nombre de résidents à temps plein est une meilleure façon de déterminer à quel point la population d'un pays est riche ou pauvre par rapport à celle d'un autre, ", a-t-il ajouté.

Pour obtenir une image plus précise du niveau de vie moyen d'un pays il faut tenir compte des taux d'inflation et du coût des biens et services locaux. Le chiffre obtenu est connu sous le nom de parité de pouvoir d'achat (PPA).

"Devrions-nous alors automatiquement supposer que dans les pays où la PPA est particulièrement élevée, la population globale est visiblement mieux lotie que dans la plupart des autres endroits du monde ? Pas tout à fait. Nous avons affaire à des moyennes et, au sein de chaque pays, les inégalités structurelles peuvent facilement faire pencher l'équilibre de la balance en faveur de ceux qui sont déjà avantagés", estime le magazine.

L'île voisine, Maurice, est le deuxième pays africain le plus riche et se classe au 66ème rang mondial, suivie par la Libye au 73ème rang.

Les trois pays les plus riches sont la République d'Irlande, suivie du Luxembourg, de Singapour et du Qatar.

À l'autre extrémité du spectre se trouvent le Soudan du Sud, le Burundi et la République centrafricaine.