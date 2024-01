Angola: Le Président de la République consterné par la mort du nationaliste Rui Mingas

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a exprimé jeudi sa "profonde consternation" face au décès du nationaliste angolais Rui Mingas, survenu à Lisbonne (Portugal), à l'âge de 84 ans, des suites d'une maladie.

Selon une note envoyée à l'Angop, le Chef de l'Etat reconnaît que Rui Mingas était une personnalité prestigieuse, qui, sur plusieurs fronts et dans différents rôles, a représenté l'Angola avec talent, compétence et dignité.

"C'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle du décès de Rui Mingas", peut-on lire dans le message.

Rappelons que l'illustre défunt a commencé par faire connaître l'Angola dans l'athlétisme professionnel au Portugal et, dès son plus jeune âge, s'est imposé comme compositeur et chanteur, comme symbole de résistance contre le pouvoir colonial.

A titre d'exemple, lit-on dans la note, "plusieurs classiques de la musique angolaise, y compris l'hymne national, appartiennent à Rui Mingas".

" Son décès appauvrit notre pays et laisse sa famille en deuil et une vaste légion d'amis et de collègues de travail. A tous, en particulier à sa veuve et à ses enfants, nous exprimons nos sincères condoléances", a conclu l'homme d'État angolais.

Dans l'Angola indépendant, Rui Mingas a occupé des postes de responsabilité politique, tant interne qu'externe, et civique, ayant été député à l'Assemblée nationale, secrétaire d'État à l'Éducation physique et aux Sports, ambassadeur et recteur d'une université privée.